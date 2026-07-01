МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА

Музей истории купечества является структурным подразделением Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Дата открытия Музея истории купечества - 18 августа 2007 года. Экспозиция музея расположена в здании Малого гостиного двора (объект культурного наследия регионального значения). Она рассказывает о торгово-промышленном мире Кунгура XVIII - начала ХХ века.

Отдельные разделы посвящены Сибирскому тракту, кожевенно-обувному делу Кунгура, гончарному промыслу, хлеботорговле и чаеторговле, а также благотворительности и купеческому быту. Среди уникальных экспонатов - медали с общероссийских и зарубежных научно-промышленных выставок, знак члена Кунгурской торговой депутации, музыкальная шкатулка - симфонион, китайские фарфоровые вазы из особняка чаеторговцев Грибушиных, фарфоровая посуда из клада, мебель фирмы «Я. и И. Кон».

Выставочный зал в цокольном этаже здания Малого гостиного двора стилизован под чайную начала ХХ века. Здесь устраиваются выставки, проводятся костюмированные мероприятия: «Мы за чаем не скучаем», «В гостях у самовара», «В кунгурской чайной», «Новый год за годом в год», «Пасха в Кунгуре», «Именины в старом стиле» и др.

Иллюстрации:

Музей истории купечества.