МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА

Музей истории Кронштадта позволит узнать о 310-летней истории Кронштадта: о строительстве фортов и городских зданий, о быте моряков и горожан, о традициях существовавших и сохраняющихся в городе-крепости.

Особое внимание в новой экспозиции уделено трагическим событиям начала ХХ века: революциям 1905-1917 годов, событиям Гражданской войны и Интервенции, Кронштадтского восстания 1921 года.

Историческая реконструкция блокадной комнаты передает трагедию Ленинграда и Кронштадта в годы Великой Отечественной войны, а подлинные предметы и фотографии рассказывают о героическом подвиге города Воинской славы. Впервые в экспозиции музея появился развернутый рассказ о жизни послевоенного Кронштадта.

Среди экспонатов можно встретить необычные предметы: копоушку XIX века, приспособление для чистки медных пуговиц, косметический набор начала XX века, самовар-эгоист, музыкальную шкатулку, респиратор первой половины ХХ века для лошади, круглую логарифмическую линейку, коллекцию фотоаппаратов, а также модели кораблей и подводных лодок.

Музей был создан усилиями энтузиастов городского Клуба краеведов при поддержке Администрации Кронштадтского района в 1991 году. Это в полном смысле слова народный музей: в формировании коллекции приняли участие жители города, передавая в его распоряжение собственные семейные реликвии.

Иллюстрации:

Музей истории Кронштадта.