МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСТВА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСТВА - с 1972 года ведет отчет история колхозного музея.

Это был единственный сельский музей в области, который удостоен звания «народный» и дважды (1984 год,1989 год) подтверждал его.

У истоков музея стояли краевед, художник колхоза Н.П.Борцов и председатель колхоза «Искра», Герой Социалистического Труда Андрей Миронович Ронжин. В 1993 году музей реорганизован в муниципальное учреждение культуры «Музей истории крестьянства» Котельничского района. Музей был участником Всесоюзных слетов молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа: город Волгоград (1973 год), город Иваново (1977 год), Ереван (1982 год).

В фондах музея свыше 8 тысяч экспонатов. Среди экспонатов музея предметы крестьянского быта, находки археологов с Ковровского городища - древнерусского поселения XII-XVI веков, широко представлены документы, награды, фронтовые реликвии участников войн, отражена история развития художественной самодеятельности в районе, помещен материал о памятниках природы района. Основная часть экспозиции посвящена истории крестьянства Котельничского района. Экспозиции музея дают наглядное представление о жизни крестьян вятской деревни, об истории передовых хозяйств района, его лидерах. Украшением музея являются коллекции свадебных домотканых полотенец, художественных миниатюр семьи Корец, лауреатов Российских выставок «Вышитая картина».

В музее экспонируются работы художников-графиков народного художника РФ Аркадия Колчанова, заслуженного художника РФ Анатолия Наговицына, фотографов Анатолия Скурихина и Николая Шилова. Представлен материал о знатных земляках, уроженцах котельничской земли. В музее собран комплекс экспонатов о народной артистке СССР А.В. Прокошиной, об инициаторе открытия музея председателе колхоза «Искра», первом в районе Герое Социалистического Труда А.М. Ронжине, первом Почетном гражданине Кировской области, дважды Герое Социалистического Труда А.Д. Червякове, председателе колхоза «Путь Ленина». Сберечь образ человека труда разных лет - задача музея.

В 2012 году коллектив музея награжден благодарностью Министра культуры РФ Авдеева за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия.

Иллюстрации:

Музей истории крестьянства