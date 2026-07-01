МУЗЕЙ ИСТОРИИ ИРГТУ

Музей истории университета создан приказом 20 сентября 1985 года. Он входит в Ассоциацию технических музеев Российской Федерации, в Научно-методический совет вузовских музеев Федерального агентства образования России .

Музей истории университета является научно-методическим центром (при совете ректоров вузов Иркутской области) для ведомственных музеев (академических, вузовских, производственных, библиотечных, школьных) Иркутской области. Музей - это хранилище и ретранслятор не только знаний, но и образцов культуры - духовных ценностей. Музей истории университета сохраняет и культивирует традиции вуза, его исторический, научно-технический и творческий потенциал, развивает, поддерживает и пропагандирует корпоративную культуру университета, ведет учебную, научную, просветительскую, воспитательную, профориентационную и рекламную деятельность.

Иллюстрации:

Музей истории ИРГТУ.