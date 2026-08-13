МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА

Музей истории Хабаровска самый молодой городской музей в Дальневосточном Федеральном округе, в этом году отметил свое 10-летие.

Был создан в 2003 году, по инициативе общественности и при поддержке Мэра города А.Н. Соколова. В бывшем Доме культуры завода "Энергомаш", были выделены помещения площадью около 600 кв. метров. 31 мая 2004 года музей был открыт и горожанам представлены первые экспозиции «Есть у города начало» и «Из истории хабаровского общественного самоуправления».

В 2008 году городской администрацией было принято решение о проведении реконструкцию Дома культуры завода «Энергомаш» и помещений занимаемых музеем. Реконструкция продолжалась более 3 лет. По окончании реконструкции в октябре 2011 года, музей получил второй этаж, площади музея увеличились в два раза и составили 1200 кв. метров. На этих площадях разместились 8 экспозиционных, выставочный и многофункциональный залы, три помещения для хранения фондов с оружейной комнатой, реставрационная мастерская, мастерская художника. Созданы условия для плодотворной работы сотрудников и технического персонала.

В музее создано 7 экспозиций охватывающие исторический период от освоения Приамурья до Великой Отечественной войны , экспозиционный комплекс «Город воинской славы», экспозиция «Мы гордимся тобой Хабаровск. Города-побратимы», открыт Детский музейный центр. Значительно выросли и фонды музея, их более 117 тысяч, в том числе основного фонда 9049 единиц, из них более 6000 предметов подарено дарителями. Одним из источников пополнения фондов, является городской конкурс «Семейная реликвия, семейная коллекция». Для учета фондов применяется комплексная автоматизированная музейная система «КАМИС». В экспозициях музея широко представлено современное мультимедийное экспозиционное оборудование. Всего 46 единиц: сенсорные киоски, экспозиционные терминалы, звуковые прожектора, датчики присутствия, аудио и видео плееры, мультимедийные экраны, и др.) Все это дает возможность значительно интерес посетителей, а значить повысить и посещаемость, а это более 10 тысяч человек. Выставочная деятельность музея охватывает широкий спектр культурной жизни города. В этом году музей организовал более 30 выставок, Музей активно работает с общественными и религиозными организациями.

Музей имеет свой сайт, в том числе и на английском языке. На сайте предоставлена возможность виртуальной экскурсии по музею для посетителей. В этом году музей включен во Всероссийский реестр музеев и Реестр ведущих учреждений культуры России . В этом же году музей включен во Всероссийский реестр музеев и Национальный реестр ведущих учреждений культуры России. Наиболее ценные (уникальные) коллекции и количество предметов. Коллекция фотоальбомов с фотографиями семьи хабаровского купца, почетного гражданина города Хабаровска Плюснина В.Ф. (передано внучкой по материнской линии Березовской Ксенией Фоминичной). Конец XIX - начала XX века Хабаровск. (173 единицы хранения)

Коллекция живописи, графики Долбилкина Николая Павловича народного художника России, лауреата премии им. Дьяченко. Коллекцию в МАУК МИГХ передал Администрация г. Хабаровска. С данной коллекции началось формирование фондов музея. Художником была создана впечатляющая галерея портретов - хабаровчан - современников. (159 единиц хранения).

Коллекция известного деятеля культуры Дальнего Востока Тица Виктор Зигфридовича, народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств России, директор, художественного руководителя и главного дирижера Дальневосточного симфонического оркестра, почетного гражданина города Хабаровска. (63 единицы хранения).

Коллекция аптечных и парфюмерных предметов хабаровского провизора Грабовского Л.М. Конца XIX - начала XX века. Хабаровск. (42 единицы хранения).

Коллекция оружие, боеприпасы, снаряжение 1-й и 2-й мировой войны . (103 единицы хранения).

Коллекция «Мы гордимся тобой, Хабаровск». Достижения города Хабаровска в различных сферах деятельности. (119 единиц хранения).

Коллекция «Города - побратимы города Хабаровска». Предметы отражают культурные и экономические связи города Хабаровска и 5 городов-побратимов: город Ниигата. Япония; город Пучон. Республика Корея; город Виктория. Канада; город Харбин. КНР; город Портленд. США. (110 единиц хранения).

Коллекция нумизматики и металлопластики Римской империи, Иудеи, Византийской империи, Тмутараканского княжества, древнерусской металлопластики. В коллекции скомплектованы монеты, кресты, иконки и другие предметы. (207 единиц хранения).

Иллюстрации:

Музей истории города Хабаровска.