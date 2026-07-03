МУЗЕЙ ИСТОРИИ «ГУЛАГА»

Государственный музей истории ГУЛАГа основан в 2001 году. Экспозиция открыта в 2004 году.

Основатель музея - А.В. Антонов-Овсеенко, известный историк, публицист, общественный деятель, в свое время прошедший через сталинские лагеря.

Собрание музея включает в себя архив документов, писем, воспоминаний бывших узников ГУЛАГа; коллекцию личных вещей, принадлежавших им и связанных с историей пребывания в заключении; коллекцию произведений искусства, созданных художниками, прошедшими ГУЛАГ, и современными авторами, предлагающими свое осмысление этой темы.

Экспозиция музея посвящена истории возникновения, развития и упадка системы исправительно-трудовых лагерей, важнейшей составляющей государственной машины в 1930–1950-е годы; ее политико-административной и экономической роли. В залах музея также представлены судьбы различных людей, ставших жертвами репрессивной политики и оказавшихся в заключении. Важной частью экспозиции является реконструкция некоторых деталей лагерной повседневности: фрагмент барака заключенных; карцер; вышка часового (во внутреннем дворе). В музее проводятся экскурсии на русском языке.

Музей организует стационарные и передвижные выставки на основе фондовой коллекции и в сотрудничестве с другими музеями, архивами , коллекционерами, художниками и фотографами. Регулярно проходят заседания, встречи и презентации, посвященные новым исследованиям истории ГУЛАГа и проблемам, связанным с ее осмыслением.

В залах и во внутреннем дворе музея проводятся лекции, спектакли, концерты, кинопоказы, творческие вечера и перформативные акции.

Иллюстрации:

Государственный музей истории «ГУЛАГа».