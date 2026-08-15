МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ - (до 1980 года - краеведческий) был создан в 1920 году.

Основой создания музея послужила коллекция Сочинского отделения Кавказского горного клуба, который возглавлял известный инженер и краевед Василий Константинович Константинов. Коллекция размещалась в доме его матери, выдающейся просветительницы Е. П. Майковой.

После смерти В.К. Константинова и его матери в 1920 году коллекция горного клуба становится собственностью государства. В настоящее время построена новая стационарная экспозиция, которая отражает историю Черноморского побережья Кавказа и города Сочи с древнейших времен до современности и расположена в 14 залах.

Здесь представлено более 4 тысяч уникальных экспонатов. Среди них археологические памятники Сочи, предметы этнографии, быта и культуры многонационального населения региона, документы и фотоматериалы. Большой раздел посвящен истории курортного освоения этой территории и теме «Сочи - столица российских курортов».

Экспозиция «Природные рекреационные ресурсы региона Сочи» создает цельную и образную картину растительного и животного мира, дает представление о природных явлениях, встречающихся на побережье, общей характеристике Черного моря и подводном мире на разных глубинах, создает эффект движения воды, звуки моря.

Зал «Природа Западного Кавказа» показывает многообразие флоры и фауны, изображает высокогорную зону, альпийские и субальпийские луга на разных высотах Кавказских гор, хвойные и смешанные леса. Туры, серны, благородные кавказские олени, зубр, медведи, сипы, орланы и певчие птицы лесов, а также насекомые и пресмыкающиеся помещены в живописные диорамы (Всего более 150 видов).

Зал «Археологические памятники Сочинского региона» включает редкие находки от древнекаменного века до средневековья . Экспонаты более позднего времени – оружие, военное снаряжение, одежда, кухонная утварь отражают историю и быт коренного населения Сочи - адыгов.

Наиболее ценные (уникальные) экспонаты: Археологическая коллекция античных золотых украшений из погребения в окрестностях Сочи. Нумизматическая коллекция боспорских, римских, византийских и др. монет. Коллекция кавказского холодного оружия и огнестрельного оружия. Предметы жизнеобеспечения космонавтов (спускаемый аппарат, скафандры и т.д.).

Музей истории города-курорта Сочи имеет в своем составе отделы, расположенные в отдельно стоящих зданиях:

- Этнографический музей в поселке Лазаревское представляет в экспозиции этнографию, историю, культуру и быт населения Сочи.

- «Дача певицы В. В. Барсовой» экспонирует и хранит историко-культурное наследие, связанное с именем народной артистки СССР В. В. Барсовой, является музыкальной гостиной для жителей и гостей Сочи.

Иллюстрации:

Музей истории города-курорта Сочи.