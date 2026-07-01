МУЗЕЙ ИСТОРИИ БОРОДИНО

Музей истории города Бородино Красноярского края создан в 1996 году.

Главной идеей экспозиции музея является образ крупнейшего в России Бородинского буроугольного разреза.

В нашем музее уголь - архиватор человеческих судеб. Уголь спрессовал в себе истории радостей и драм: шедевры сталинского ампира и землянки первостроителей, жизнь и смерть, горести и любовь.

Мы отдаем должное ценности отдельной человеческой жизни и сохраняем коллективную память времен послевоенного строительства рабочего поселка Бородино. Постоянная экспозиция музея - инсталляция, представляющая собой угольный карьер с его уступами (горизонтами), состоящая из 2,5 тысяч конструктивных и 1,5 тысяч декоративных элементов.

Слоистая структура сооружения имитирует антрацит с проблесками - своеобразную структуру угля. Уголь прессуется миллионами лет, процесс превращения биологического вещества в минеральное - процесс сохранения памяти. Бытовая история жизни человека впрессована в кучу угля. В этой своеобразной угольной траншее посетитель слышит истории горожан, вдохновленные экспонатами музея. Авторы инсталляции: С.Л. Ковалевский, В.Г. Марьясов - специалисты музейного проектирования из Красноярска.

У нашего города есть и своя история-легенда. Бородино, Бородинское поле. Эти слова знакомые каждому с детства, невольно вызывают в памяти героические страницы истории нашего Отечества. У села Бородино, что под Москвой произошло знаменитое Бородинское сражение 1812 года. В последующие годы - бывшие его участники и очевидцы, солдаты славного Семеновского полка волей судьбы и власти загремели кандалами по московскому тракту в далекую холодную Сибирь, где после боев и сражений стали заниматься сугубо мирным делом: обживать и благоустраивать суровый край.

Поселению своему дали имя Бородино. Великое имя Бородино, мужество и доблесть его героев не только остались в истории страны, они продолжают жить в истории сибирского Бородино. Экспозиция, символизирующая связь времен, оформлена к 200-летнему юбилею Бородинского сражения.

Своими проектами музей пытается вписать историю нашего города в краевой и общероссийский контекст искусства. Музей стал победителем конкурса социокультурных проектов Красноярского края в 2009 году, 2012 годах. Гости имеют возможность перевоплотиться в героев Бородинского сражения, совершить виртуальное путешествие в стереоформате на большом экране телевизора, услышать истории горожан через наушники в угольном коридоре.

Иллюстрации:

Музей истории города Бородино.