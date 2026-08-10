МУЗЕЙ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ СИБИРИ ИМ. С.Н. БАЛАНДИНА

Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина работает в Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии с 2000 года. В основе музейных фондов - уникальный архив проектов, документов, фотографий и литературы, собранный доктором архитектуры, заслуженным архитектором России Сергеем Николаевичем Баландиным (1930-2004).

Среди наиболее ценных экспонатов музея - уникальная коллекция студенческих архитектурных проектов 1920-1990-х годов, фотоархив «Города Сибири», включающий несколько тысяч снимков, проекты и личные вещи выдающего сибирского зодчего А.Д. Крячкова (1876-1950). В музее разработаны экскурсии для посетителей любого возраста: от дошкольников до профессиональных архитекторов и дизайнеров. Экспозиция музея расположена в 4-х залах, кроме того, в отдельной галерее собраны оконные наличники с деревянных домов начала ХХ века, стоявших когда-то на улицах Новосибирска . Сотрудники музея оказывают консультации студентам, аспирантам, архитекторам, реставраторам, историкам, журналистам, экскурсоводам. Каждый апрель на базе Музея и кафедры Основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства НГАХА проходит Всероссийская научная конференция «Баландинские чтения», посвященная вопросам истории сибирской архитектуры, издается одноименный научный журнал.

Иллюстрации:

Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина.