МУЗЕЙ ИСТОРИИ АЭРОПОРТА «ИРКУТСК»

Музей истории аэропорта г. Иркутск был создан в 1980 году. Это старейший музей истории гражданской авиации в Восточной Сибири.

Его основателями были ветераны Иркутского авиапредприятия И.П. Дюбург и Д.Е. Коровин. В течении нескольких лет они собирали материалы для экспозиций музея.

В строительстве музея , подготовке оборудования, изготовлении макетов и диорам активное участие принимали инженеры и техники авиационно-технической базы предприятия: В.В. Колпаков, Б.М. Кишкин, О.С. Шишмаков, И.И. Минаев, В.Ф. Демешко и др. Автором и исполнителем дизайн-проекта был художник авиапредприятия В.Я. Кушнир.

10 февраля 1984 года состоялось торжественное открытие музея. Музей стал гордостью работников и ветеранов всего предприятия. В 2005 году к юбилейным торжествам, посвященным 80 – летию Иркутского аэропорта, в музее была проведена полная реконструкция и открыта новая экспозиция. Музей обрёл вторую жизнь. В витринах и на планшетах разместились экспонаты, иллюстрирующие этапы зарождения, становления и развития гражданской авиации в России , Восточной Сибири и Иркутской области с начала двадцатого века.

В настоящее время музей пользуется большой популярностью среди работников предприятия, гостей и жителей города. Самые частые посетители – ветераны аэропорта. Для них музей – место встреч и воспоминаний. Ветераны гордятся своим музеем, в котором достойно и полно отражена богатая история развития гражданской авиации в Иркутске и Восточной Сибири на протяжении всего двадцатого века. Музей помогает воспитывать чувство патриотизма среди школьников, студентов и курсантов авиационных учебных заведений города. Для них проводятся обзорные, тематические экскурсии с демонстрацией редких кадров кинохроники 1940-1980-х годов по истории становления и развития Иркутского авиапредприятия.

В течении 2014 года, в преддверии празднования 90-летия аэропорта, в музее проводятся плановые реконструкционные работы: обновление экспозиционных стендов по новейшей истории аэропорта, установление новых витрины с экспонатами, изготовление объёмного макета территории аэропорта, установка новейшего телевизионного, мультимедийного и светового оборудования.

Иллюстрации:

Музей истории аэропорта «Иркутск».