МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА

В Адлерском районе существовал отдел музея истории города-курорта Сочи. Идея создания самостоятельного музея в Адлере принадлежала Недоле Игорю Константиновичу (1902-1974).

1 сентября 1989 года с помощью работников управления культуры и музея истории города-курорта Сочи в Адлере открылась музейная экспозиция "Адлерский район с древнейших времен до наших дней" на базе коллекций, созданных ветеранами войны и труда Адлерского района 1950-80-гг. Инициаторами являлись Герой Советского Союза Войтенко Стефан Ефимович и Попов Роберт Максимович.Этот день считается днем создания музея истории Адлерского района.

Музей арендует помещение площадью в 205 кв.м. у Кавказского государственного природного биосферного заповедника, который располагается в здании постройки в 1913 года.В настоящее время фонды музея составляют около 2 тыс. единиц хранения, среди них коллекция картин Заслуженного художника РСФСР, члена Союза художников РФ Бронислава Сташевского, коллекция писателя- краеведа И.К. Недоли.

Иллюстрации:

Музей истории Адлерского района.