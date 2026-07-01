МУЗЕЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Музей исламской культуры расположен на цокольном этаже мечети Кул Шариф.

Идея создания музея возникла одновременно с идеей строительства мечети Кул Шариф как единого культурно-просветительского комплекса «в целях сохранения исторической преемственности татарского народа». Открытие музея состоялось 21 февраля 2006 года.

Основной целью работы музея является осуществление научно-просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности, выявление и комплектование музейных предметов и музейных коллекций по истории и культуре Ислама и мусульманской цивилизации в Среднем Поволжье, их изучение и публичное представление.

В первом зале представлены темы об истории религии, пророках, первоисточниках и основах Ислама, о роли Ислама в регулировании разных сфер жизни общества, нравственных принципах Ислама. В экспозиции интересен комплекс предметов для совершения молитвы- намаза - коврик молитвенный, компас для нахождения направления в Мекку, четки, макет Каабы, многочисленные экземпляры рукописного и типографского Корана, увидевшие свет в разное время и в разных местах планеты.

Во втором зале в хронологическом порядке рассказывается об истории Ислама в Среднем Поволжье. В экспозиции - серебряные монеты с арабской вязью разных стран и периодов, рисунок-реконструкция Соборной мечети в Булгарах, копия прозаического сочинения золотоордынского писателя Махмуда Булгари «Нахдж аль Фарадис».

Особую ценность имеет книга Ш. Марджани на арабском языке - введение к книге «Очевидная истина о достоинствах веры» 1889 года издания с личной печатью автора. Значительный интерес представляют фотографии и книги ученых-богословов, просветителей - Г. Баруди, Р. Фахрутдинова, А. Максуди, З. Камали, Г. Буби, М. Бигиева; учебники и расписания уроков медресе.

В экспозиции также представлены материалы о татарках-мусульманках конца XIX - начала XX веков, об их борьбе за светское образование, за свободу и равноправие - фотографии, учебники, документы, дореволюционный номер женского журнала «Сююмбике».

Иллюстрации:

Музей исламской культуры.