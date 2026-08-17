МУЗЕЙ ИСЛАМСКОГО ИСКУССТВА
МУЗЕЙ ИСЛАМСКОГО ИСКУССТВА - одно из крупнейших собраний исламского искусства в мире.
Основан в 1881 году как Дом арабских древностей (современное название с 1952 года) на территории мечети султана аль-Хакима. Коллекция первоначально формировалась из предметов, поступавших из мечетей и других общественных. сооружений, а также из даров егип. королей и знати; с 1910 года ещё одним источником экспонатов стали проводившиеся музеем археологич раскопки.
Экспонаты из Египта, Ближнего и Среднего Востока, стран Магриба, Испании (Андалусии), Индии, Китая охватывают период VII-XIX веков. Собрание включает в себя керамику, изделия из стекла, металла и дерева, манускрипты, предметы из камня (в том числе памятники эпиграфики), текстиля (коллекция иранских, турецких ковров и другое), оружие, ювелирные украшения, нумизматическое собрание, медали, изделия из кости.
Особое место занимает коллекция астрономических, измерительных, медицинских и других инструментов. Музей расположен в здании в «мамлюкском стиле» (1903 год, архитектор А. Манескала; расширено в 1983-1984 годах и 2003-2010 годы); там же (до 1970-х годов) находилась Египетская национальная библиотека.