МУЗЕЙ ИСКУССТВА ВОСТОКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА НАРОДОВ ВОСТОКА (ГМИНВ) - музейное собрание в Москве.
Создан в 1918 году как «Ars Asiatica» («Искусство Азии») в системе Наркомпроса; с 1925 года Музей восточных культур, с 1962 года Государственный музей искусства народов Востока (ГМИНВ), с 1991 года именуется также Государственный музей Востока (ГМВ).
В 1919-1921 годах музей располагался в здании Исторического музея, с 1923 года - в бывшем музее Строгановского училища (в здании Вхутемаса), с 1927 года - в бывшем здании Цветковской галереи на Кропоткинской набережной, с 1929 года - в бывшей церкви Ильи Пророка на Воронцовом Поле (ныне здесь находятся фонды, отделы реставрации, учёта и хранения, научная библиотека), с начала1980-х годов - в «Доме Лунина» в стиле классицизма (1-я четверть XIX века, архитектор Д.И. Жилярди).
Музей комплектовался на основе национализированных, подаренных или приобретённых частных коллекций (П.И. Харитоненко, А.М. Позднеева, П.И. Щукина, К.Ф. Некрасова, Б.О. Гавронского, В.Г. Тардова, Д.М. Мельникова, И.Э. Грабаря, Сюдо Садаму, К. Кэмпбелл-Стиббе, В.С. Калабушкина и др.), передачи произведений искусства из различных музеев страны, археологических раскопок в Узбекистане, Таджикистане, Северной Осетии, Адыгее, на Чукотке и др., а также музейных закупочных экспедиций в различные страны.
В экспозиции и фондах музея представлено изобразительное и декоративно-прикладное искусство (от древнейших времён до современности) народов Кавказа и Закавказья, Сибири, стран Центральной и Средней Азии, Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, стран Юго-Восточной Азии, Африки (в том числе Древнего Египта), работы ряда российских художников на темы Востока (в том числе кабинет Н.К. и С.Н. Рерихов).
В разное время в музее работали Б.В. Веймарн, О.Н. Глухарёва, Ф.В. Гогель (первый директор музея), Н.Е. Григорович, Б.П. Денике, Б.Н. Заходер, И.Ф. Муриан, Н.С. Николаева, Н.И. Ожегова, М.М. Попов, Л.И. Ремпель, Б.Я. Ставиский, С.И. Тюляев и другие. Филиал ГМИНВ - Северо-Кавказский в городе Майкоп (с 1985 года). Музей ведёт большую выставочную и научную деятельность, издаёт «Научные сообщения» (с 1969 года), каталоги, альбомы, монографии, архивные документы, сборники статей.