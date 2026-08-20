МУЗЕЙ ИСКУССТВА ВОСТОКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА НАРОДОВ ВОС­ТОКА (ГМИНВ) - му­зей­ное со­б­ра­ние в Мо­ск­ве.

Со­здан в 1918 году как «Ars Asiatica» («Ис­кус­ст­во Азии») в сис­те­ме Нар­ком­про­са; с 1925 года Му­зей восточных куль­тур, с 1962 года Государственный му­зей искусства на­ро­дов Вос­то­ка (ГМИНВ), с 1991 года име­ну­ет­ся так­же Государственный му­зей Вос­то­ка (ГМВ).

В 1919-1921 годах му­зей рас­по­ла­гал­ся в зда­нии Ис­то­рического му­зея, с 1923 года - в бывшем му­зее Стро­га­нов­ско­го училища (в зда­нии Вху­те­ма­са), с 1927 года - в бывшем зда­нии Цвет­ков­ской га­ле­реи на Кро­пот­кин­ской на­бе­реж­ной, с 1929 года - в бывшей церкви Ильи Про­ро­ка на Во­рон­цо­вом По­ле (ны­не здесь на­хо­дят­ся фон­ды, от­де­лы рес­тав­ра­ции, учё­та и хра­не­ния, на­учная библиотека), с начала1980-х годов - в «До­ме Лу­ни­на» в сти­ле клас­си­циз­ма (1-я четверть XIX века, архитектор Д.И. Жи­ляр­ди).

Му­зей ком­плек­то­вал­ся на ос­но­ве на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ных, по­да­рен­ных или при­об­ре­тён­ных ча­ст­ных кол­лек­ций (П.И. Ха­ри­то­нен­ко, А.М. Позд­нее­ва, П.И. Щу­ки­на, К.Ф. Не­кра­со­ва, Б.О. Гав­рон­ско­го, В.Г. Тар­до­ва, Д.М. Мель­ни­ко­ва, И.Э. Гра­ба­ря, Сю­до Са­да­му, К. Кэм­пбелл-Стиб­бе, В.С. Ка­ла­буш­ки­на и др.), пе­ре­да­чи про­из­ве­де­ний искусства из различных му­зе­ев стра­ны, ар­хео­ло­гических рас­ко­пок в Уз­бе­ки­ста­не, Тад­жи­ки­ста­не, Северной Осе­тии, Ады­гее, на Чу­кот­ке и др., а так­же му­зей­ных за­ку­поч­ных экс­пе­ди­ций в различные стра­ны.

В экс­по­зи­ции и фон­дах му­зея пред­став­ле­но изо­бра­зительное и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство (от древ­ней­ших вре­мён до со­вре­мен­но­сти) на­ро­дов Кав­ка­за и За­кав­ка­зья, Си­би­ри, стран Центральной и Средней Азии, Ближ­не­го, Сред­не­го и Даль­не­го Вос­то­ка, стран Юго-Восточной Азии, Аф­ри­ки (в том числе Древ­не­го Егип­та), ра­бо­ты ря­да российских ху­дож­ни­ков на те­мы Вос­то­ка (в том числе ка­би­нет Н.К. и С.Н. Ре­ри­хов).

В раз­ное вре­мя в му­зее ра­бо­та­ли Б.В. Вей­марн, О.Н. Глу­ха­рё­ва, Ф.В. Го­гель (пер­вый ди­рек­тор му­зея), Н.Е. Гри­го­ро­вич, Б.П. Де­ни­ке, Б.Н. За­хо­дер, И.Ф. Му­ри­ан, Н.С. Ни­ко­лае­ва, Н.И. Оже­го­ва, М.М. По­пов, Л.И. Рем­пель, Б.Я. Ста­ви­ский, С.И. Тю­ля­ев и другие. Фи­ли­ал ГМИНВ - Се­ве­ро-Кав­каз­ский в городе Май­коп (с 1985 года). Му­зей ве­дёт боль­шую вы­ста­воч­ную и на­учную дея­тель­ность, из­да­ёт «На­уч­ные со­об­ще­ния» (с 1969 года), ка­та­ло­ги, аль­бо­мы, мо­но­гра­фии, ар­хив­ные до­ку­мен­ты, сборники ста­тей.

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