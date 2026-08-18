МУЗЕЙ ИСКУССТВА В ФИЛАДЕЛЬФИИ

МУЗЕЙ ИСКУССТВА (Англ. Philadelphia Mu­seum of Art) в Фи­ла­дель­фии - один из круп­ней­ших му­зе­ев США.

Ос­но­ван в 1876 году как Пен­силь­ван­ский му­зей и про­мыш­лен­ное училище (современное название с 1938 года; училище ста­ло са­мо­стоя­тель­ным в 1964 году). Со­б­ра­ние фор­ми­ро­ва­лось пре­имущественно из да­ров бла­го­тво­ри­те­лей, в том числе Дж. Г. Джон­со­на (ста­рые мас­те­ра), Л. и У. Аренс­бер­гов (ху­дож­ни­ки начала XX века, в том числе П. Пи­кас­со , К. Брын­ку­ши, М. Дю­шан), ра­бот Т. Эй­кин­са, пе­ре­дан­ных му­зею вдо­вой ху­дож­ни­ка, и других.

Со­б­ра­ние му­зея со­сто­ит из раз­де­лов: искусство Ев­ро­пы XII-XV веков, XVI века - 1850 года и 1850-1900 годов; современное и но­вей­шее иск-во; искусство США; искусство Азии; ору­жие; кос­тюм и тек­стиль; голландская ке­ра­ми­ка; гра­вю­ры, ри­сун­ки и фо­то­гра­фии. Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют раз­ме­щён­ные в му­зее ро­ман­ский пор­тал церк­ви аб­бат­ст­ва Сен-Ло­ран (около 1120-1150 годов), де­та­ли клу­ат­ра аб­бат­ст­ва Сен-Же­ни-де-Фон­тен (1270-1280-е годы; оба - Фран­ция), ги­по­стиль­ный зал хра­ма из Ма­ду­рая (около 1550), па­рад­ный зал двор­ца кня­зя Чжао (1-я половина XVII века), ис­то­рические ин­терь­е­ры и другое.

Главное зда­ние му­зея в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1919-1928 годы; архитектор Х. Трум­бау­эр и ар­хитектурное бю­ро «Zantzinger, Borie and Me­dary»; ре­кон­ст­руи­ро­ва­но) до­пол­не­но кор­пу­сом имени суп­ру­гов Пе­рель­ман (бывшее административное зда­ние в сти­ле ар де­ко, 1927 год, ар­хитекторское бю­ро «Zantzinger, Borie and Medary»; ре­кон­ст­рук­ция, 2004-1007 годы, ар­хитектурное бю­ро «Gluckman Meyner»).

В ком­плекс му­зея вхо­дят так­же Му­зей О. Ро­де­на (со­бра­ние Ж. Ма­ст­бау­ма; не­оклас­си­цистическое­ зда­ние, 1929 год, ар­хи­тек­то­ры П. Кре и Ж. Гре­бе), до­ма Си­дар-Гров и Ма­унт- Пле­зант середины XVIII века в пар­ке Фэр­ма­унт с ис­то­рическими ин­терь­е­ра­ми, со­став­лен­ны­ми из пред­ме­тов му­зей­ной кол­лек­ции.

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