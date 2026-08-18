МУЗЕЙ ИСКУССТВА В ФИЛАДЕЛЬФИИ
МУЗЕЙ ИСКУССТВА (Англ. Philadelphia Museum of Art) в Филадельфии - один из крупнейших музеев США.
Основан в 1876 году как Пенсильванский музей и промышленное училище (современное название с 1938 года; училище стало самостоятельным в 1964 году). Собрание формировалось преимущественно из даров благотворителей, в том числе Дж. Г. Джонсона (старые мастера), Л. и У. Аренсбергов (художники начала XX века, в том числе П. Пикассо, К. Брынкуши, М. Дюшан), работ Т. Эйкинса, переданных музею вдовой художника, и других.
Собрание музея состоит из разделов: искусство Европы XII-XV веков, XVI века - 1850 года и 1850-1900 годов; современное и новейшее иск-во; искусство США; искусство Азии; оружие; костюм и текстиль; голландская керамика; гравюры, рисунки и фотографии. Особое место занимают размещённые в музее романский портал церкви аббатства Сен-Лоран (около 1120-1150 годов), детали клуатра аббатства Сен-Жени-де-Фонтен (1270-1280-е годы; оба - Франция), гипостильный зал храма из Мадурая (около 1550), парадный зал дворца князя Чжао (1-я половина XVII века), исторические интерьеры и другое.
Главное здание музея в стиле неоклассицизма (1919-1928 годы; архитектор Х. Трумбауэр и архитектурное бюро «Zantzinger, Borie and Medary»; реконструировано) дополнено корпусом имени супругов Перельман (бывшее административное здание в стиле ар деко, 1927 год, архитекторское бюро «Zantzinger, Borie and Medary»; реконструкция, 2004-1007 годы, архитектурное бюро «Gluckman Meyner»).
В комплекс музея входят также Музей О. Родена (собрание Ж. Мастбаума; неоклассицистическое здание, 1929 год, архитекторы П. Кре и Ж. Гребе), дома Сидар-Гров и Маунт- Плезант середины XVIII века в парке Фэрмаунт с историческими интерьерами, составленными из предметов музейной коллекции.