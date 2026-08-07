МУЗЕЙ ИСКУССТВА И ИСТОРИИ

МУЗЕЙ ИСКУССТВА И ИСТОРИИ (Франц. mu­sée d’art et d’histoire) в Же­не­ве - один из круп­ней­ших му­зе­ев Швей­ца­рии.

Ос­но­ван в 1910 году (главное зда­ние - 1903-1910 годы, по про­ек­ту ар­хи­тек­то­ров Дж. и М. Ка­мо­лет­ти). Па­мят­ни­ки ар­хео­ло­гии , так­же жи­во­пись, скульп­ту­ра, ри­су­нок, пе­чат­ная гра­фи­ка, современное искусство, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство от пер­во­быт­но­го пе­рио­да до на­ших дней.

В со­став му­зея вхо­дят так­же му­зеи Рат (вре­мен­ные вы­став­ки) и Ариа­на (стек­ло и ке­ра­ми­ка), «Дом Та­ве­ля» (жи­лой дом XIV века), ка­би­нет гра­фических ис­кусств, библиотека по искусству и ар­хео­ло­гии.

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