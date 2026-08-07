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МУЗЕЙ ИСКУССТВА И ИСТОРИИ
МУЗЕЙ ИСКУССТВА И ИСТОРИИ (Франц. musée d’art et d’histoire) в Женеве - один из крупнейших музеев Швейцарии.
Основан в 1910 году (главное здание - 1903-1910 годы, по проекту архитекторов Дж. и М. Камолетти). Памятники археологии, также живопись, скульптура, рисунок, печатная графика, современное искусство, декоративно-прикладное искусство от первобытного периода до наших дней.
В состав музея входят также музеи Рат (временные выставки) и Ариана (стекло и керамика), «Дом Тавеля» (жилой дом XIV века), кабинет графических искусств, библиотека по искусству и археологии.
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