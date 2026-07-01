МУЗЕЙ ИСКУССТВ КАЗАХСТАНА

МУЗЕЙ ИСКУССТВ КАЗАХСТАНА - го­су­дар­ст­вен­ный име­ни А. Кас­тее­ва, глав­ный ху­до­же­ст­вен­ный му­зей Ка­зах­ста­на .

Ос­но­ван в Ал­ма-Ате в 1935 году как Ка­зах­ская государственная ху­дожественная га­ле­рея (с 1939 года имени Т.Г. Шев­чен­ко). Ны­не рас­по­ло­жен в зда­нии 1975 года (ар­хи­тек­то­ры Э.К. Куз­не­цо­ва, О.А. Нау­мо­ва, Б.М. Но­ви­ко­ва).

Ос­но­ва со­б­ра­ния - кар­ти­ны, при­об­ре­тён­ные на вы­став­ке «15-ле­тие об­ра­зо­ва­ния Ка­зах­ской ССР», а так­же около 200 про­из­ве­де­ний русских и западно-ев­ропейских мас­те­ров, пе­ре­дан­ных в 1936 году из ГТГ, ГРМ, ГМИИ.

Пер­вые ра­бо­ты от­де­ла Вос­то­ка пе­ре­да­ны из Государственного му­зея Вос­то­ка в Мо­ск­ве . С конца 1960-х годов фонд по­пол­ня­ет­ся ико­на­ми XVII-XIX веков. В 1976 года с при­сое­ди­не­ни­ем Му­зея народного при­клад­но­го искусства Ка­зах­ста­на (ос­но­ван в 1970 году) ху­дожественная га­ле­рея пре­об­ра­зо­ва­на в Государственный му­зей ис­кусств Ка­захской ССР; в 1984 году ему при­свое­но имя А. Кас­тее­ва; в му­зее от­крыт Ме­мо­ри­аль­ный зал, по­свя­щён­ный Ка­сте­е­ву.

В му­зее 9 от­де­лов: изо­бра­зительного искусства Казах­ста­на (около 1/2 все­го со­б­ра­ния), при­клад­но­го искусства Ка­зах­ста­на, клас­сического за­ру­беж­но­го искусства (западно-ев­ропейская и русская жи­во­пись, скульп­ту­ра, гра­фи­ка XVI - начала XX веков, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство Ин­дии, Япо­нии, Ки­тая), за­ру­беж­но­го искусства Но­во­го вре­ме­ни, хра­не­ния фон­дов, рес­тав­ра­ции, вы­ста­вок и экс­по­зи­ции, экс­кур­си­он­но­го об­слу­жи­ва­ния и про­па­ган­ды, ин­фор­ма­ции и из­да­тель­ской ра­бо­ты.

С 1987 года ра­бо­та­ет изо­сту­дия. Фи­ли­ал - Дом-му­зей А. Кас­тее­ва в Ал­ма-Ате.

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