МУЗЕЙ ИСКУССТВ КАЗАХСТАНА
МУЗЕЙ ИСКУССТВ КАЗАХСТАНА - государственный имени А. Кастеева, главный художественный музей Казахстана.
Основан в Алма-Ате в 1935 году как Казахская государственная художественная галерея (с 1939 года имени Т.Г. Шевченко). Ныне расположен в здании 1975 года (архитекторы Э.К. Кузнецова, О.А. Наумова, Б.М. Новикова).
Основа собрания - картины, приобретённые на выставке «15-летие образования Казахской ССР», а также около 200 произведений русских и западно-европейских мастеров, переданных в 1936 году из ГТГ, ГРМ, ГМИИ.
Первые работы отдела Востока переданы из Государственного музея Востока в Москве. С конца 1960-х годов фонд пополняется иконами XVII-XIX веков. В 1976 года с присоединением Музея народного прикладного искусства Казахстана (основан в 1970 году) художественная галерея преобразована в Государственный музей искусств Казахской ССР; в 1984 году ему присвоено имя А. Кастеева; в музее открыт Мемориальный зал, посвящённый Кастееву.
В музее 9 отделов: изобразительного искусства Казахстана (около 1/2 всего собрания), прикладного искусства Казахстана, классического зарубежного искусства (западно-европейская и русская живопись, скульптура, графика XVI - начала XX веков, декоративно-прикладное искусство Индии, Японии, Китая), зарубежного искусства Нового времени, хранения фондов, реставрации, выставок и экспозиции, экскурсионного обслуживания и пропаганды, информации и издательской работы.
С 1987 года работает изостудия. Филиал - Дом-музей А. Кастеева в Алма-Ате.