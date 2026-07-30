МУЗЕЙ ИРКУТСКОГО ИНСТИТУТА

Музей боевой славы Иркутского военного авиационного инженерного института. Необходимость создания в городе Иркутске военного училища возникла в ХХ веке.

Введение в авиацию и космонавтику. Представление о современном летательном аппарате, его устройстве: оборудовании, применяемых материалах, интересные примеры.

Военно- патриотическое воспитание на примере истории и традиций ИВАИИ, подвигов его выпускников. Показ военной формы одежды и знакомство с воинскими званиями.

Над сохранением и развитием коллекции музея работает один сотрудник. В коллекцию музея входит более чем две тысячи пятьсот предметов, две тысячи предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.

Иллюстрации:

Музей боевой славы Иркутского военного авиационного инженерного института.