МУЗЕЙ ИНДЕЙЦА
Национальный музей американского индейца при Смитсоновском институте в США - одно из крупнейших этнографических собраний в мире.
Основное здание находится на Молле (Национальной аллее) в Вашингтоне (с 2004 года; здание и территория музея спроектированы представителями различных индейских племён - Д. Кардиналом, Дж. Джонсом и др.); филиалы - в Нью-Йорке (Центр Дж. Г. Хея, с 1994 года - в здании бывшей Нью-Йоркской таможни на юге остова Манхэттен, архитектор К. Гилберт, 1907 год) и Центр культурных ресурсов в городе Сьютленд, штат Мэриленд (с 1999 года).
Музей индейца основан в 1916 году и открыт в 1922 году инженером, коллекционером и археологом Дж. Г. Хеем (1874-1957 годв; директор музея до 1956 года). В 1989 году Музей передан Смитсоновскому институту. Коллекция и исследовательская деятельность музея посвящены истории и культуре коренного населения Америки. Коллекция содержит археологические и этнографические материалы, фотографии, фильмы и аудиозаписи, архив.
Экспозиция представляет все индейские племена США, большинство племён Канады и многие народы Центральной и Южной Америки. Регулярно устраиваются выставки, образоват. программы, показы этнографических фильмов, представления индейского искусства, живой культуры и кухни. Музей индейца работает в тесном взаимодействии с индейскими общинами. Издаётся ежеквартальный журнал «Американский индеец».