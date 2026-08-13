МУЗЕЙ ИМЕНИ В.В. ОТРИШКО

Этно-экологический музей алтайской культуры имени В.В. Отришко создан в восьмиугольном бревенчатом аиле - традиционном жилище алтайцев на базе центральной усадьбы Катунского биосферного заповедника в селе Усть-Кокса.

Здесь расположена экспозиция традиционных предметов быта - национальная одежда (женская и мужская), посуда (тажуур - кожаный сосуд для хранения молока, тепши - большое блюдо, пиалы, туески), музыкальные инструменты (икили - смычковый инструмент, комыс - язычковый инструмент, шоор - духовой инструмент, тип продольной флейты), охотничье и скотоводческое снаряжение (кырлу - самодельное ружье, камчы - кнут, конская сбруя) и прочее. Посетители музея могут познакомиться с историей алтайского народа, экологическим мировоззрением и обычаями алтайцев.

Иллюстрации:

Этно-экологический музей алтайской культуры имени В.В. Отришко.