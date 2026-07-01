МУЗЕЙ ИМ. К.А. ТРУНОВА

Историко-краеведческий музей имени К.А. Трунова.

Музей открылся в качестве народного в 1977 году, в год 200-летия села Донского.

Экспонаты же для него собирались с 1972 года, первая экспозиция их размещалась в Доме пионеров на улице Комарова. Затем выставка была открыта в бывшем здании министерской школы (построена в 1870-х годах) на улице Ленина, где ныне и располагается районный историко- краеведческий музей.

Первыми его руководителями работали Татьяна Николаевна Скибина (1977-1980 годы), Александр Иванович Тюфяков (1980-1984 годы), Валентина Никифоровна Дмитриенко (1985-1987 годы), Любовь Никифоровна Долженко (1987-1990 годы). В июне 1990 года музей стал филиалом Ставропольского государственного краеведческого музея им. Г.К. Праве и получил пять штатных единиц: заведующего, младшего научного сотрудника, хранителя фондов, смотрителя и уборщицы. С этого периода по ноябрь 2006-го им руководил Фёдор Николаевич Долженко. С июля 2007-го филиал был передан Труновскому району и получил статус муниципального музея. Директором тогда трудилась Инна Алексеевна Салова (2006-2009 годы). В 2007 году в структуру районного музея в качестве филиала вошёл Труновский музей им. К.А. Трунова, являвшийся с 2005 года филиалом Ставропольского краеведческого музея. Ныне районный музей, расположенный в селе Донском, имеет статус бюджетного учреждения культуры, возглавляет его Анжелика Васильевна Стрелова.

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей имени К.А. Трунова.