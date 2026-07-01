МУЗЕЙ И.В. БАБУШКИНА

Датой создания Музея Ивана Васильевича Бабушкина считается 1966 год.

Тогда он назывался «Музеем революционера Ивана Васильевича Бабушкина» и находился в ведении местной школы. В 1972 году ему был присвоен статус государственного, и сейчас он называется просто «Музей истории города Бабушкин».

В музейном комплексе имеется 3 основных зала. Один из них - выставочный, где представлены картины иркутского художника Георгия Иванова, также коллекция минералов Байкала и скелеты животных, обитавших в древности на этих территориях. Во втором, который называется историческим, собрана коллекция самоваров, и здесь воссоздана комната революционера Ивана Бабушкина .

В центре зала выставлены патефон и граммофоны, которые находятся в рабочем состоянии. Третий выставочный зал называется комнатой старины, здесь представлены старинная домашняя утварь и предметы обихода. Экскурсоводы Историко-краеведческого музея И.В. Бабушкина организуют выездные экскурсии к памятным местам города.

Иллюстрации:

Музей И.В. Бабушкина.