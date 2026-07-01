МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА

Мемориальный музей-усадьба академика Ивана Петровича Павлова.

Дом-музей академика И.П. Павлова был открыт 6 марта 1946 года в доме, где прошли детство и юность И.П. Павлова. В 1974 году во втором доме, принадлежавшем когда-то отцу И.П. Павлова, была открыта научная экспозиция, он известен как «Дом науки».

30 ноября 1993 года музею был присвоен статус «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова». В настоящее время восстановлена вся Павловская усадьба: два дома, объединенные общим двором, хозяйственные постройки, летний дом-беседка, баня, колодец, площадка для игры в городки, площадка для игры в крокет и большой фруктовый сад.

Мемориальный дом - это усадебная постройка середины XIX века. Здесь воссоздана бытовая обстановка семьи Павловых. Дом науки - рассказывает об открытиях И.П. Павлова в области физиологии. В залах музея размещеноболее 600 подлинных экспонатов: личные вещи ученого, первые издания его работ, хирургические инструменты, документы, фотографии. Экспонаты рассказывают о великом ученом, о полете его мысли и духа. В музее также представлены уникальные работы скульпторов С.Т. Коненкова , Н.А. Андреева, М.Г. Манизера, М. Гинзбурга , в которых запечатлен образ физиолога И.П. Павлова.

Коллекции Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова включают 16 110 единиц хранения. Коллекции начали формироваться с момента основания музея и представляют мемориальные предметы, фотографии и негативы, письма ученого и его родных, живописные и графические работы, изображения И.П. Павлова в живописи и скульптуре, материалы (документы) по празднованию юбилеев, кинопленки, видеофильмы, собран большой книжный фонд, состоящий из прижизненных научных работ И.П. Павлова, его учеников и последователей, - все эти экспонаты бережно хранятся в фондах и занимают достойное место в экспозиции.

Библиотечный фонд музея насчитывает более 6000 единиц хранения книжного фонда и около 2200 единиц хранения журнального фонда, основной библиотечный фонд составляют книги по физиологии и медицине, книги о жизни и деятельности И.П. Павлова, значительное место занимают словари и справочные издания.

Деятельность музея Павлова представляет собой целый комплекс направлений: научно-просветительская деятельность - проведение тематических лекций, познавательных мероприятий, конкурсов научных работ, фестивалей, работа со СМИ, участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. культурно-образовательная деятельность - работа со школьниками и студентами по реализации музейно-образовательных программ, научно-исследовательская деятельность, выставочная и научно-экспозиционная деятельность, консультационная деятельность, фондовая работа, административно-хозяйственная деятельность.

На сегодняшний день музей И.П. Павлова преобразовался в научно-просветительский, культурный и досуговый центр Рязани, где не только сохраняется атмосфера усадебной жизни XIX века, но и пропагандируется духовное и научное наследие И.П. Павлова, развиваются традиции семьи Павловых.

В 2007 году музей стал дипломантом конкурса социально-культурных проектов, посвященных 70-летию образования рязанской области. Руководитель проекта - Сущенко Юлия Александровна создала интерактивную экспозицию в доме науки Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова. В 2009 году музей стал дипломантом Национальной туристской премии имени Ю. Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей».

В 2010 году коллектив музея получил благодарственное письмо Губернатора Рязанской области О.И. Ковалёва - за плодотворное сотрудничество и профессионализм в организации мероприятий, проводимых Правительством Рязанской области в 2010 году.

Музей И.П. Павлова оказывает широкий спектр туристических услуг. Здесь человек погружается в море чувств, красоты, духовности, открывает для себя тайны загадочного русского духа. Туризм по-павловски – это знакомство с подлинностью, очарованием прошлого, с усадебным миром, мемориальностью, это польза уму и телу.

Иллюстрации:

Мемориальный музей-усадьба академика Ивана Петровича Павлова.