МУЗЕЙ И.Н. КРАМСКОГО

Дом-музей И.Н. Крамского является памятником федерального значения.

Иван Николаевич Крамской - блестящий русский живописец, рисовальщик, художественный критик, родоначальник демократического направления в русском изобразительном искусстве родился 27 мая (8 июня) 1837 года в пригородной слободе г. Острогожска - в местности, носящей название Майдан (бывшая казацкая площадь).

«Эта моя родная улица была крайняя к реке Тихой Сосне», - вспоминал Крамской. На бывшей 3-й улице Майдана (ныне это улица Маршака) расположен небольшой домик под камышовой крышей, имеющий типичный малороссийский вид. Именно здесь провёл свои детские годы известный русский художник. Дом был построен отцом художника Николаем Матвеевичем, выходцем из мещан, служившим письмоводителем в Острогожской городской думе. По свидетельству людей, владевших домом в 1900-х годах, домик не подвергался серьёзной перестройке и в основном сохранил вид того времени. Сохранены также размеры и расположение комнат, а детали в планировке - восстановлены. В доме - сенцы, кухня и две комнаты. К сожалению, не сохранилась ни мебель, ни кухонная утварь, которыми пользовалась семья художника. Однако интерьер, типичный для небогатых мещан того времени, воссоздан до мелочей. Еще в начале прошлого века основатель Острогожской картинной гелереи Г.И. Яковлев строил планы консервации домика. В 1974 году постановлением Совета Министров РСФСР дом Крамского взят под охрану государства как памятник культуры. В 1984 году начались реставрационные работы. Размеры и расположение комнат сохранены, детали в планировке восстановлены со слов родственников - предпоследних владельцев дома. По стенам развернут документальный материал, посвященный острогожскому периоду жизни художника. Именно в этот период сложились основные черты личности Крамского, сформировались его художественные наклонности. Обстановка тихого уездного города с размеренным течением жизни, «своеобразной историей», полной героических эпизодов, вобравшей в себя традиции двух народов - украинского и русского, общение с талантливыми земляками (в доме Крамских часто бывали местные художники, преподаватели уездного училища), чтение книг и журналов, - всё это способствовало формированию личности Крамского. Именно Острогожской земле обязан Крамской самыми сильными художественными впечатлениями. Впечатления детства не только никогда не угасали в памяти живописца, но усилились с годами. Уже в зрелом возрасте, в зените славы, Крамской вспоминал родные места, буйство трав на леваде, речку с милым именем Тихая Сосна, музыку, доносившуюся из соседнего сада. В родном городе Крамской провел 16 лет жизни, но живая, непосредственная связь с отчим краем продолжала существовать в душе художника в общении с земляками, с друзьями юности. Заложенный в юности запас творческих сил был источником неутомимости в достижении цели, любви к жизненной правде истинно русской натуры Крамского. В настоящее время дом-музей И.Н. Крамского существует на правах отдела ОИХМ имени И.Н. Крамского». На фасаде дома доска с надписью: «Здесь провёл своё детство известный русский художник И.Н. Крамской».

Иллюстрации:

Дом-музей И.Н. Крамского.