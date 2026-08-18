МУЗЕЙ И.А. ПЛИЕВА

Дом-музей генерала Иссы Александровича Плиева.

Дом-музей дважды Героя Советского Союза , Героя Монгольской Народной Республики, Генерала Армии, Исса Александровича Плиева был открыт 7 мая 1985 года с целью увековечения памяти выдающегося полководца. Музей находится во Владикавказе (ул. Бородинская,7), в доме, где с 1946 по 1978 год, периодически, жила семья И.А. Плиева, а он сам, будучи депутатом Верховного Совета СССР шести созывов (с 1946 по 1971 год), приезжая во Владикавказ проводил в личном кабинете депутатский прием. И.А. Плиев награжден 6 орденами Ленина , орденом Октябрьской Революции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-ой степени, орденом Кутузова 1-ой степени, медалями, иностранными наградами. За время работы музей проявил себя как центр военно-патриотического и интернационального воспитания молодежи республики. В настоящее время музей имеет соответствующую тематическую экспозицию и занимается формированием музейных коллекций. В экспозиции Мемориального Дома-музея И.А. Плиева представлены артефакты периода Великой Отечественной войны 1941-1945гг. , личные вещи, награды, рукописи, книги, фотографии И.А. Плиева и его ближайших соратников. Во дворе здания музея можно увидеть технику времен Великой Отечественной Войны. Мемориальный Дом-музей И.А. Плиева пользуется особым уважением, молодые воины дают здесь присягу на верность Родине.

Иллюстрации:

Дом-музей генерала Иссы Александровича Плиева.