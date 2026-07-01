МУЗЕЙ ГОРОДА ПОЛЯРНОГО

Городской историко-краеведческий музей города Полярного.

Музей был открыт 24 июля 1999 года в дни празднования 100-летия города Полярного (бывшего Александровска). Музей располагается в 3-x этажном отдельно стоящем здании.

Это один из первых каменных домов города, построенных в середине 30-x годов для моряков Северной военной флотилии. Главными целями создания музея являются сохранение и изучение богатого историко-культурного наследия города, его архитектурных памятников и городских достопримечательностей, ведение научно-исследовательской и педагогической работы, изучение и сохранение природной среды и экологии города и края.

Фонд музея насчитывает более 27 тысяч единиц хранения. Основная выставка музея посвящена истории города и флота. Размещена она на 2 этаже в трех залах общей площадью 400 кв. метров и состоит из нескольких тематических разделов: флора и фауна Кольского полуострова;-археология; рожденный средь сопок и скал, он частью России стал; строительство базы Северного флота и Великая Отечественная война ; современный период. Музей много внимания уделяет выставкам, подготовленным как из своих фондов, так и привезённым из других городов.

Для проведения таких выставок на третьем этаже музея выделено два зала, так что очень часто бывает открыто несколько разных выставок одновременно. Это могут быть демонстрации работ художников, фотографов, мастеров прикладного искусства (флористика, лоскутное шитьё, вышивка, кружева и так далее), профессиональные выставки (например, продукции Полярнинского хлебозавода, пожарной и милицейской техники).

В этих залах неоднократно проходили презентации международных проектов Россия-Норвегия, Финляндия, КНДР, Япония, Франция. Музей занимается просветительской деятельностью.

В лекционном зале научными сотрудниками музея проводятся лекции по краеведению и истории российского флота, литературные гостиные, научно-практические конференции и тематические вечера. Летом 2000 года рядом со зданием музея был открыт Отдел военной и военно-морской техники.

35 единиц военной техники находится в музее под открытым небом - от знаменитого танка Т-34 до палубной морской артиллерии. В 2001 году отдел пополнили истребитель МИГ-31 и плавающий танк ПТ-76. В музее работает библиотека. Основное направление её деятельности - формирование книжного фонда по истории города и флота, собирание справочной исторической и военно-морской литературы, подготовка материалов по методическим и краеведческим темам.

Сотрудниками музея скомплектован большой архивный, документальный и исторический материал по истории города. Всё это используется в работе музея. Предоставлена возможность работать с фондом библиотеки обращающимся за помощью представителям организаций, школьникам и студентам, жителям города.

Музей участвует во многих программах, проводимых в нашей стране. Одна из них - программа «Музейная педагогика ». В рамках её работы открыт «Детский Окрытый Музей» (ДОМ), в котором уже 15-й год ведутся занятия с детьми от 5 до 17 лет. В игровой форме дети знакомятся с миром музея, с бытом поморов, с традициями и обычаями саамского народа. Это первый опыт такой работы музея в Мурманской области. Кроме того, разработаны местные программы - «Александровск-Полярный», «Славится Северный флот», «В музей всей семьёй», «На страже Заполярья».

Одним из направлений деятельности музея является научно-исследовательская работа. Организует её научно-методический совет музея. Музей сотрудничает с учреждениями культуры, науки, музеями г. Мурманска и Мурманской области , других городов России и стран СНГ. В планах музея - установление контактов с музеями зарубежных стран. В рамках научно-просветительской деятельности музей совместно с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) проводил работу по популяризации программы «Устойчивое развитие береговых областей и островных государств».

Продолжается пополнение музея экспонатами и историческим материалом. Большую помощь в этом нам оказывают ветераны Северного флота из многих городов Российской Федерации и стран СНГ. Особенно следует отметить помощь Совета ветеранов Москвы и С.-Петербурга. Материальную помощь, книги по военно-морской тематике, портрет адмирала флота Горшкова передал в музей «Россвоенцентр» - историко-культурный центр при правительстве РФ (директор Квятковский Ю.П.), 161 экспонат и много книг с автографами передал в музей А.Е. Сузюмов, сын ветерана, сотрудник расположенной в Париже (Франция) международной организации ЮНЕСКО . Для сбора экспонатов проводились экспедиции в Долину Славы (Мурманская область), на острова Кольского залива Екатерининский и Большой Олений.

В сборе экспонатов поморского быта и рыбных промыслов оказали помощь музеи и жители посёлков Мурманской области Териберка, Варзуга, Ревда, Умба и др.

Иллюстрации:

Городской историко-краеведческий музей города Полярного.