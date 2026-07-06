МУЗЕЙ ГОРОДА ЛЕСНОГО

Дата основания музейно -выставочный комплекса (город Лесной) - 5 ноября 1969 года.

На данный момент фонд насчитывает более 7 тысяч экспонатов. Экспозиция «Природа Урала» рассказывает о животном и растительном мире края. Здесь можно увидеть таких представителей нашей фауны, как медведь, лось, росомаха, волк, рысь, а так же чучела птиц и рыб.

Имеется коллекция кладок 118 видов птиц. Все это вызывает интерес у взрослых и юных посетителей музея. Экспозиция «Полезные ископаемые и история образования Урала» рассказывает о том, как много миллионов лет назад возникла и развивалась жизнь на земле, об этапах формирования Уральских гор. Один из уникальных экспонатов - это скелет мамонтенка.

Интересен и многогранен раздел «Полезные ископаемые». Широко представлена коллекция минералов, начиная от образцов руды и заканчивая поделочными и ювелирными камнями. В зале также представлена экспозиция об истории золото платина добычи края. Богатство края, развитие приисков в нашем районе, старательское дело - все это составляет неотъемлемую часть раздела.

В зале «Быт старого Урала» представлены предметы домашнего обихода, бытовые вещи и некоторые сельскохозяйственные орудия труда. Внимание посетителей привлекает коллекция тульских самоваров. Помимо исторических экспонатов в зале представлен раздел современного прикладного творчества местных мастеров - изделия из бересты и капа.

Выставочный зал представляет подлинные работы мастеров с мировым именем, так таких как Николай Константинович Рерих, Эрнст Неизвестный , Михаил Шемякин, Антонис ван Дейк. Стало уже традицией проведение здесь выставок местных художников, а так же передвижных выставок из фондов других музеев и частных коллекций.

Иллюстрации:

Музейно-выставочный комплекс (город Лесной).