МУЗЕЙ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

Музейно-выставочный центр города Лангепаса открыл свои двери 31 августа 1996 года как музей этнографии.

Первую его экспозицию составили 220 предметов быта, орудий труда, одежды и украшений народа ханты, переданные этнографом-любителем Василием Дмитриевичем Круцкевичем. Сегодня Музейно-выставочный центр располагается в современном 3-х этажном здании, оборудованном в соответствии с современными музейными стандартами, в котором все рассчитано на то, чтобы человеку было интересно, удобно и комфортно.

Музейные фонды насчитывают более 10 тысяч единиц хранения. К услугам посетителей восемь залов постоянно и временно действующих экспозиций: Зал этнографии рассказывает о хантах, живущих в бассейне реки Аган. В основу экспозиции положен жизненный цикл человека с момента рождения до смерти. В Зале древней истории экспозиция построена по материалам археологических раскопок городища Лангепас I.

Зал природы Югры знакомит с разнообразием животного и растительного мира округа. В открытых экспозициях оформлены диорамы зимнего леса, берега водоема, глухариного токовища. Традиционный чум с внутренним убранством является своеобразным связующим элементом между залами древней истории и природы Югры.

Экспозиция «История освоения нефтегазовых месторождений» рассказывает об истории освоения нефтегазового региона, истории становления территориального производственного предприятия «Лангепаснефтегаз». Зал истории города рассказывает о возникновении прекрасного города среди болот и тайги.

Условно зал представляет собой улицу города и разграничен на «черно-белую полосу 1980-х годов», которая рассказывает о первых годах строительства города и презентована преимущественно в черно-белом цвете старых фотографий. Другая сторона - «современный город» -показана в цветах современного города. Очень часто гости и жители города называют Лангепас «маленькой Швейцарией».

На третьем этаже Музейно-выставочного центра размещена картинная галерея, просторные залы которой позволяют разместить живописные работы, графику, скульптуры, современные арт-объекты. Современный музей это не только выставки и экспозиции, это и интерактивная работа с посетителями, музейная педагогика , занятия и мастер-классы в творческих мастерских.

На первом этаже музея размещается художественный салон, в котором можно приобрести произведения живописи, графики, изделия народных мастеров, полиграфическую продукцию, сувениры.

Иллюстрации:

Музейно-выставочный центр города Лангепаса.