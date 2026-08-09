МУЗЕЙ ГЕРОЕВ-ПАНФИЛОВЦЕВ

Музей Героев-панфиловцев в деревне Нелидово рассказывает о подвигах бойцов и командиров Панфиловской дивизии.

В первом зале музея находятся портреты Героев Советского Союза, участников боя у разъезда Дубосеково.

В экспозиции представлены документы, письма, предметы вооружения, личные вещи героев (в том числе лупа и курвиметр, которые принадлежали генералу И.В. Панфилову ), личные вещи ветеранов дивизии. В километре от деревни Нелидово у разъезда Дубосеково в 1975 году был открыт мемориальный комплекс. На высоком холме поднимаются шесть десятиметровых фигур с автоматами и гранатами в руках. А за околицей деревни Нелидово находится братская могила героев-панфиловцев.

Иллюстрации:

Музей Героев-панфиловцев.