МУЗЕЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Музей истории Русского географического общества. Экспозицию музея РГО составляли документальные материалы - письма, дневники, рисунки и фотографии выдающихся русских путешественников.

Таких как: А.И. Воейкова, Н.М. Книповича, Р.Е. Кольса, Г.Я. Седова, И.В. Мушкетова, Н.Н. Миклухо-Маклая, С.С. Неструева, В.К. Арсенева, В.А. Обручева , Б.П. Орлова, Ю.М. Шокальского, С.В. Калесника, А.Ф. Трешникова.

На стендах музея можно было увидеть прекрасно сохранившиеся рисунки в красках Г.Е. Грумм-Гржимайло и дневник путешественника, который он вел во время экспедиции на Памир 1885-1886 годов. В Музее РГО была представлена обширная коллекция дневников Н.Н. Миклухо-Маклая. Помимо документальных материалов посетители музея могли ознакомиться с картами, экспонатами, привезенными из экспедиций, предметами искусства, а также личными вещами путешественников.

В архивах РГО хранится аптечка, готовальня и курительная трубка В.А. Обручева, мешочек для перемалывания нюхательного табака и оригинальная табакерка из вулканической лавы, принадлежавшие деду Ф.П. Литке, личная печатка и значок участника VI Геологического конгресса 1897 года П.П. Семенова-Тян-Шанского, личные вещи Н.М. Пржевальского, секретер-шкатулка И. Крузентштерна, каминные часы одного из участников антарктической экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева, каретные часы одного из членов-учредителей РГО, П.И. Кеппена, и многие другие вещи.

Большой интерес представляет глобус с нанесенными на нем рукой Н.И. Вавилова маршрутами его путешествий. Вавилов возглавлял Русское географическое общество вплоть до 1940 года, когда его репрессировали. В 1957 году глобус передала музею вдова ученого. В собрании фотоматериалов - коллекция фотографий, сделанных во время Монголо-Сычуанской экспедиции П.К. Козлова 1907-1909 годов, которую дополняют два уникальных экспоната: фрагмент ткани (буддийская икона), найденный при раскопках древнего мертвого города Хара-Хото в Монголии и бронзовый ритуальный колокольчик, звон которого должен «призывать внимание Бога».

Среди экспонатов музея - коллекция орудий лова морских животных, собранных экспедицией Ф.П. Литке на островах Берингова моря и Полинезии в 1826-1829 годах, коллекция экспонатов, найденных во время археологических раскопок Мантазейского городища, переданная историко-географической экспедицией под руководством профессора М.И. Белова, а также обширная коллекция памятных медалей Географических обществ мира.

Иллюстрации:

Музей истории Русского географического общества.