МУЗЕЙ ГАБДУЛЛЫ КАРИЕВА

Музей Габдуллы Кариева. Габдулла Кариев (1886-1920 годы) - артист, драматург, режиссер, основатель татарского профессионального театра. Музей открыт на его родине.

В музее 4 экспозиционных и 1 выставочный зал. Один из них, посвященный Г. Кариеву, хранит мемориальные вещи, документы, книги, афиши, связанные с жизнью артиста с 1915 года (момента приезда в Казань).

В зале «История села и колхоза» размещена экспозиция, рассказывающая об истории села с XVI века, в том числе медресе - школы, из которой вышли известные татарские писатели Г. Кандалы, У. Имани и которую окончил Г. Кариев. Интересна коллекция книг XVIII-XIX веков, материалы об истории известных спичечных фабрик купцов Шабанова и братьев Сайфуллиных, история колхоза «Алга».

Этнографическая коллекция представлена предметами одежды и быта татар, среди которых выделяются домотканые полотенца и скатерти начала XX века, женские кожаные сапожки (читек) того же периода и другое. В зале памяти отражена история судеб земляков, прошедших через лагеря и войны XX века, в частности, представлены документы о Суслонгерском лагере. Завершает экспозицию зал, посвященный знаменитым людям села, известным деятелям науки и татарской культуры.

Иллюстрации:

Музей Габдуллы Кариева.