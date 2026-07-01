МУЗЕЙ Г.В. ЧИЧЕРИНА

Дом-музей Георгия Васильевича Чичерина.

Дом-музей Г.В. Чичерина создан в Тамбове по решению исполкома Тамбовского областного Совета народных депутатов при поддержке Министерства иностранных дел СССР на правах филиала Тамбовского областного краеведческого музея. Открыт 12 декабря 1987 года. Он размещается в бывшем барском доме городской усадьбы российского дипломата в отставке В.Н. Чичерина (отца Г.В. Чичерина) на углу улиц Советской (бывшей Большой) и Кронштадтской (бывшей Покровской).

Одноэтажный дом с мезонином имитирует в дереве каменную архитектуру I половины XIX века. Здесь прошли детские годы (с 1877 по 1886) Георгия Васильевича Чичерина, известного отечественного дипломата, Народного комиссара по иностранным делам РСФСР и СССР в 1918-1930 годы, историка, публициста, музыканта и музыковеда. В этом доме в 1870-1880 годы бывал его дядя, выдающийся учёный и общественный деятель Борис Николаевич Чичерин . Об этих событиях напоминают две мемориальные доски на фасаде здания. Дом-музей Г.В. Чичерина - научно-исследовательское и культурно-просветительное учреждение. Фонды его насчитывают свыше 3,5 тыс. единиц хранения, из них мемориальных - свыше 500. Среди наиболее ценных предметов и коллекций - мебель и книги из библиотеки Г.В. Чичерина в Народном комиссариате по иностранным делам, личные вещи советского дипломата Л.М. Карахана, матери Г.В. Чичерина Ж.Е. Мейендорф, архив и личные вещи композитора С.Н. Чичериной, литературоведа А.В. Чичерина и другое.

Экспозицию Дома-музея отличают строгий научный подход в показе материала и удивительно тонко переданная атмосфера дома Чичериных. Гармонично вписавшись в мемориальный особняк, экспозиция знакомит посетителей с жизнью и деятельностью Г.В. Чичерина (1872-1936), основываясь на подлинных фотографиях, письмах, официальных документах, мемориальных уголках. Воссозданы интерьеры, помогающие понять характеры людей, живших в этом доме. В мезонине располагаются мемориальные детские-комнаты Георгия, Николая и Софьи. С 1994 года действует выставка «Жизнь и деятельность Б.Н. Чичерина». В настоящее время в круг научного поиска включены все известные представители этого рода. Результаты музейных исследований находят отражение в экспозиции, публикуются в периодических изданиях, научных сборниках. Разнообразна научно-просветительная работа Дома-музея Г.В. Чичерина. В девяти его залах разместились музыкально-литературный салон, историко-художественная галерея, домашний театр. Кроме традиционной обзорной экскурсии, проводятся тематические, учитывающие запросы различных категорий посетителей, особенно детей и школьников. Ежегодно музей принимает свыше 10 тысяч человек.

Иллюстрации :

Дом-музей Георгия Васильевича Чичерина.