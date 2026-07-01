МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА

Музей города Северска Томской области - самый крупный из музеев атомных городов.

Открыт в 1987 году, насчитывает более 130 тысяч единиц хранения, ¾ которых входят в государственную часть музейного фонда РФ. Собрание музея - коллекции с XVIII тысячелетия до н.э. до наших дней по истории и культуре Северска и Томска.

В настоящее время в фондах музея экспонаты объединены в музейные коллекции: археологическую и этнографическую, коллекцию вещевых и письменных источников, декоративно-прикладного искусства , ценную коллекцию орденов и медалей, монет, денежных знаков, значков - вот далеко не полный перечень материалов, к которым могут обратиться исследователи-историки, работники образовательных и культурных учреждений, любители истории, посетители музея.

С середины 1990-х годов в музее начала формироваться и развиваться система непрерывного образования «Музей и дети», рассчитанная на воспитанников детских дошкольных учреждений, на учащихся общеобразовательных школ. Предлагаемые программы постоянно меняются в зависимости от запросов северчан. Сегодня в систему непрерывного музейного образования входит 18 музейных программ, включающих более 100 лекционных тем, выездные экскурсии, музейные праздники.

К услугам посетителей постоянные историко-краеведческие экспозиции «По реке времени» (содержит материалы с археологической древности до начала строительства города - панорама эволюции культур племен и народов, на протяжении тысячелетий сменявших друг друга на берегах Томи) и «Северск. 65 лет истории» (город в развитии, от времени его создания до сегодняшнего дня, в тесной взаимосвязи с историей всей страны).

Кроме стационарных экспозиций посетители имеют возможность знакомиться с постоянно обновляющимися передвижными выставками разной направленности. Посетители музейного сайта имеют возможность ознакомиться с 4 виртуальными выставками: «По реке времени», «Северск. 65 лет истории», «Открытая история закрытого города», антинаркотический проект «Выбор - за вами!». За более чем 20-летнюю историю музей претерпел серьезные изменения, развившись из узких рамок выставочного зала в научно-исследовательское учреждение. Музей г. Северска входит в ИКОМ, Союз музеев России, Ассоциацию музеев Томской области.

Иллюстрации:

Музей г. Северска;

Интерьер квартиры в г. Северске в 1950-е годы;

Интерьер сельского дома 1930-1940-е годы;

Каменная скульптура Молящий. Поселение Самусь IV. XVII-XIII вв. до н.э;

Керамика. Поселение Самусь IV. XVII-XIII вв. до н.э;

Музей летом;

Чум. Переносное жилище кочевых народов Сибири. Реконструкция.