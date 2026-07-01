МУЗЕЙ Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО

Мемориальная музей-квартира Глеба Максимилиановича Кржижановского.

Глеб Максимилианович Кржижановский (1872-1959 годы) - крупнейший российский ученый-энергетик, председатель ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России), первый руководитель Госплана, вице-президент Академии наук СССР , основатель и бессменный директор энергетического института АН СССР его имени (ЭНИН АН СССР), поэт, революционер, государственный и общественный деятель.

Мемориальный музей был создан в 1968 году как филиал Центрального музея революции СССР (ныне Государственный центральный музей современной истории России). Экспозиция мемориала включает кабинет ученого, комнату его жены Зинаиды Павловны Кржижановской-Невзоровой, столовую, спальню Г.М. Кржижановского, прихожую и приемную.

Уникальность мемориальной квартиры состоит в том, что здесь все предметы обстановки подлинные. На прежних местах сундук для домашних вещей, верхняя одежда Г.М. Кржижановского, его портфель и трости. Музей-квартира расположена в историческом районе Москвы - Замоскворечье. Садовническая улица впервые отмечена на картах города в 1661 году, она возникла на месте царских садов, а с XVIII века здесь обосновалось коренное московское купечество.

Особняк относится к архитектуре русского классицизма первой трети XIX века. Построен не ранее 1804 года, но в 1812 году был сожжен наполеоновскими войсками. Через пять лет дом возродился как типичная купеческая постройка - с толстыми стенами и большим подвалом для хранения товаров.

Иллюстрации:

Мемориальная музей-квартира Глеба Максимилиановича Кржижановского.