МУЗЕЙ Г.М. КРЖИЖАНОВСКОГО

Мемориальный музей-квартира Глеба Максимилиановича Кржижановского и Василия Васильевича Старкова.

Мемориальный музей «Квартира Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова» был открыт в 1970-м, в год 100-летнего юбилея со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Его первым посетителем стал дважды Герой Советского Союза Степан Иванович Кретов, который специально приехал из Москвы на открытие мемориального музея. Сегодня посетитель Мемориального музея узнает не только о жизни ссыльных, но и о бытовом укладе жителей уездного Минусинска ХIХ века. Дом, в котором расположен музей, был возвращен в первоначальный вид, восстановлены надворные и хозяйственные постройки XIX века, интерьер помещений.

Иллюстрации:

Мемориальный музей-квартира Глеба Максимилиановича Кржижановского и Василия Васильевича Старкова.