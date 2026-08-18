МУЗЕЙ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ №1494

Музей истории эвакогоспиталя № 1494. Госпиталь для ветеранов войн расположен в здании, которое было построено в 1895 году и принадлежало купцам вместе со складскими помещениями и конным транспортом.

В годы Советской власти в этом помещении находилась городская терапевтическая больница № 5. В смежном здании располагался Казахский педагогический техникум.

24 июня 1941 года было принято постановление Омского обкома ВКП (б) об организации головного эвакогоспиталя № 1494 на базе вышеуказанных учреждений. 2 июля 1941 года был сформирован эвакосортировочный госпиталь № 1494 на 600 коек, затем на 1000 и более коек для приема, сортировки и лечения раненых и больных доставленных санитарными поездами с фронта.

Первым начальником госпиталя назначен Коган Абрам Ильич, майор медицинской службы, военным комиссаром - капитан Горбунов Андрей Алексеевич, которые приступили к укомплектованию личного состава госпиталя и оснащению служб, подготовке к приему раненых. К концу 1941 года в нашем городе и области было организовано 28 госпиталей, в последующем госпитальная база была расширена до 45 госпиталей за счет эвакуированных госпиталей из других регионов.

При развертывании и создании базы для лечения раненых в Омске были использованы три лечебных учреждения: горбольница № 5 (эвакогоспиталь № 1494), областная клиническая больница (эвакогоспиталь № 1397), областная психоневрологическая больница (эвакогоспиталь № 1251). Остальные госпитали были размещены в помещениях многих школ и других зданий, имеющих большие площади. 22 июля 1941 года ровно через месяц от начала войны, в Омск прибыл первый военно-санитарный поезд (260 раненых). Госпиталь имел в своем составе 6 хирургических отделений, из них 3 специализированных и 3 общехирургических, которые возглавляли в годы войны следующие врачи:

Нейрохирургическое отделение - начальник Ескина Е.И. - проводились операции на черепе и периферической нервной системе ведущим хирургом госпиталя Виноградовым Б.Н.

Торакальное отделение - Гусельникова Г.А. (научным руководителем был профессор Рабинович М.С., который оперировал почти ежедневно);

1-ое хирургическое отделение – Козлов П.В., Кремнева А.А., затем Левко А. К.;

2-ое хирургическое отделение – Трифонова С.Ф.;

3-ое хирургическое отделение - Вархотова Е.М.;

Лор - отделение – Власенко В.С., Чеснокова К.С.

В 1944 году организовано урологическое отделение (Либготт Е.Г.) вместо лор-отделения, которое было переведено в состав областной больницы. Начальники отделений менялись постоянно в связи с уходом на фронт. В госпитале было организовано 3 операционных, 5 перевязочных и 1 гипсовальная. Во время войны госпиталь в трудных условиях успешно выполнил возложенные на него задачи по лечению воинов. Успешной деятельности эвакогоспиталя № 1494 во многом способствовали широкое участие общественности, шефская помощь промышленных предприятий, колхозов и совхозов, учреждений и учебных заведений, наличие высококвалифицированных медицинских кадров и быстрейшее внедрение в лечебную практику новых, наиболее эффективных методов и средств диагностики и лечения. Большая часть профессорско-преподавательского состава и студентов второго Московского медицинского института эвакуированных в Омск, продолжали работать на теоретических и клинических кафедрах Омского медицинского института. Помочь каждому раненому! Этот благородный лозунг родился в первые дни войны. Сотрудники нашего госпиталя работали с максимальной нагрузкой.

Для врачей - хирургов, для всех военных медиков первые месяцы войны были временем трудных поисков, переосмыслением многих привычных понятий, пересмотра сложившихся критериев. Уже через несколько дней после начала войны, 27-28 июня 1941 года ученый совет Военно-медицинского управления рассмотрел важнейшие принципы военно-полевой хирургии и дал конкретные указания военным хирургам. Были одобрены «Указания по военно-полевой хирургии». Впервые в истории отечественной медицины врачи получили единые принципиальные наставления по лечению раненых. Хирурги - и те, кто стал профессионалом ещё до войны, и те, кто только взял в руки скальпель, - не только много оперировали, они учились умению исцелять раненых, учились тому, что составляет суть военно-полевой хирургии.

Ведущим хирургом эвакогоспиталя № 1494 был Б.Н. Виноградов, который выполнял уникальные операции при черепно-мозговых травмах и ранениях периферической нервной системе, обучал молодых хирургов. Профессор М.С. Рабинович совместно с начальником торакальным отделением Гусельниковой Г.А. удалял осколки из легких, сердца, мягких тканей (из воспоминаний А.А Колодько - Бычай).

Лекции по военно-полевой хирургии читал профессор 2-го Московского медицинского института И.Л.Фраерман, преподаватель Ленинградского военно-медицинского училища имени Щорса Шушковский И.И. Привлекались для консультаций и оказания медицинской помощи известные омские профессора А.А. Бугаев, Р.М. Ахрем-Ахремович, И.С. Винников, А.И. Мануйлов, а также доценты Коцеров А.И., Зудов Н.А., ассистент мединститута Чеснокова К.С.

Время было тяжелое, но омичи всячески проявляли заботу о раненых. В госпиталь шли и поодиночке и целыми коллективами. Приносили с собой теплые вещи, варежки, носки, продукты.

Обком партии, облисполком, обком союза медицинских работников помогли госпиталю организовать подсобное хозяйство, где выращивались овощи, картофель. Руководитель подсобного хозяйства Голев В.М. создал пасеку. Тяжелораненые получали мед, молочные, мясные продукты. Наряду с работниками госпиталя в подсобном хозяйстве трудились выздоравливающие бойцы.

Необходимо отметить самоотверженную работу врачей, медсестер, санитарок, которые не считались с трудностями и временем, отлично справлялись со своими обязанностями, создавали уют, приближая обстановку госпиталя к домашней. Окончилась война. Некоторое время в госпиталь продолжали поступать раненые.

На основании директивы орг./12/87396 от 06.12.1945 года госпиталь реорганизован в госпиталь для инвалидов ВОВ. На лечении находились инвалиды Великой Отечественной войны с остаточными явлениями огнестрельных ранений опорно-двигательного аппарата, грудной и брюшной полости, верхних и нижних конечностей, с остаточными явлениями после травмы центральной и периферической нервной системы.

В разные годы госпиталь возглавляли: Коган А.И., Кузьмин А.Г., Копылова В.И., Трифонов В.Г., Громов В.Г. 1975 -1991 годы, Боридько Г.И. 1991-2010 годы.

В госпитале создан свой музей истории по инициативе ветерана госпиталя Щепкиной Т.И. Его материалы отражают непростые исторические вехи времен Великой Отечественной войны, историю формирования госпиталя. Коллекция музея располагает ценными экспонатами, которые не оставляют равнодушными посетителей. Чем дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, тем большую ценность приобретают ни с чем несравнимые свидетельства ее участников, их письма, фотографии, документы.

В настоящее время госпиталь проводит огромную работу по медицинскому обеспечению ветеранов и является региональным центром по лечению и реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны, а также оказанию методической гериатрической помощи.

Под руководством Министерства здравоохранения Омской области коллективом госпиталя непрерывно осуществлялся комплекс организационно-методических, лечебно-диагностических, консультативных, реабилитационных и иных мероприятий, направленных на создание и в госпитале, и во всех учреждениях здравоохранения региона максимально удобных условий для ветеранов.

Иллюстрации:

Музей истории эвакогоспиталя № 1494.