МУЗЕЙ ЕЛХОВО

Музей истории села Елхово имени Халиуллы Ахметшина Альметьевского муниципального района основан заслуженным работником культуры ТАССР, ветераном ВОВ Ахметшиным Халиуллой Хайрулловичем 20 декабря 1961 году.

Фонды музея, где первым экспонатом является однокопеечная монета 1734 года, которая находится в экспозиции музея, на сегодняшний день составляет 12965 единиц хранения включает в себя графику, живопись, скульптуру, предметы прикладного искусства , быта и этнографии, предметы нумизматики, документы, предметы естественно - научной коллекции, предметы печатной продукции.

Экспозиция развернута в семи залах в хронологической последовательности с момента появления жизни на земле и состоит из разделов: «Археология», «Природа родного края», «Крестьянская изба ХIХ века», «Образование колхоза», «Елховчане в годы Великой Отечественной войны», «Послевоенный колхоз», «История Елховской средней школы», «Добытчики чёрного золота».

Посетителям представляется обзорная экскурсия по выставочным залам, выездная экскурсия по селу Нижнее Абдулово и селу Елхово, музейные занятия, лекции - показы с использованием народных игр, мероприятия для детей и взрослых.

Иллюстрации:

Музей истории села Елхово имени Х. Ахметшина.