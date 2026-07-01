МУЗЕЙ ЕКАТЕРИНОГРАДСКОЙ СТАНИЦЫ

Музей истории станицы Екатериноградской имени Пушкина, колхоза имени Петровых.

В пяти музейных залах разместилась богатая экспозиция, отражающая все основные этапы жизни екатериноградцев.

Большой интерес у посетителей вызывает этнографический интерьер жилища станичника. Все здесь проникнуто духом времени. Подлинное оружие и одежда казаков, предметы утвари, орудия труда. Знакомство с экспозицией позволяет с достоверностью представить себе реальную жизнь прадедов нынешних жителей станицы, их заботы, интересы, культурные традиции.

Специальный раздел музея посвящен куначеству. Станица Екатериноградская внесла определенный вклад в становление добрососедских отношений казаков с местными горцами. Многочисленные документы свидетельствуют, что почти в каждой казачьей семье воспитывались черкесские дети. Здесь они обучались русскому языку, получали начальное образование, осваивали азы русской культуры. Традиции эти живы и сегодня.

С момента открытия музей стал центром духовного, патриотического воспитания молодежи. В зале Боевой славы, где собраны материалы, посвященные станичникам-участникам Великой Отечественной войны , проходят уроки мужества, молодое поколение встречается с ветеранами войны и труда, знатными людьми колхоза имени Петровых. Ежедневно приезжают сюда гости не только из различных районов Кабардино-Балкарии , но и областей, краев и республик Северного Кавказа и других регионов России.

Иллюстрации:

Музей истории станицы Екатериноградской имени Пушкина, колхоза имени Петровых.