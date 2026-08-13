МУЗЕЙ ДАЛЬЗАВОДА

Музей трудовой славы Дальзавода - часть истории завода, первого и долгие годы единственного крупнейшего предприятия судоремонтного производства Дальнего Востока.

Музей трудовой славы Дальзавода принимает посетителей с семнадцатого сентября одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года. В музее работает один сотрудник и один научный работник. В коллекцию музея входит более чем пятнадцать тысяч предметов, семь тысяч предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.

Музей - часть истории завода, первого и долгие годы единственного крупнейшего предприятия судоремонтного производства Дальнего Востока. С первых дней завод стал кузницей пролетарских кадров и центром революционного движения в крае. Дальзаводцы создавали Тихоокеанский флот, героически трудились в годы войны и самоотверженно в послевоенные десятилетия.

Одна из наиболее примечательных страниц - рождение промышленного применения электросварки в СССР, ее энтузиаст - талантливый инженер и ученый В.П. Вологдин. Посетители с интересом узнают о делегатах съездов, Героях Советского Союза и труда, тружениках, отдавших заводу более полувека жизни.

По материалам фондов написаны статьи, книги, сборники, летопись завода. Студенты вузов и техникумов используют материалы музея при подготовке к лекциям, для курсовых и дипломных проектов. Обращаются и аспиранты ДВО РАН.

Иллюстрации:

Музей трудовой славы Дальзавода.