МУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА (Musee de l’Homme)

В Па­ри­же , му­зей ан­тро­по­ло­гии, эт­но­гра­фии, ис­то­рии и куль­ту­ры че­ло­ве­че­ст­ва, об­ра­зо­ват. и на­уч. центр; фи­ли­ал Нац. му­зея ес­теств. ис­то­рии.

Рас­по­ло­жен в юж. па­вильо­не двор­ца Шайо (1935–37, ар­хи­тек­то­ры Л. Азе­ма, Ж. Кар­лю, Л. И. Буа­ло). Ос­но­ван П. Ри­ве в свя­зи с про­ве­де­ни­ем Все­мир­ной вы­став­ки в 1937 на ба­зе Эт­но­гра­фич. му­зея Тро­ка­де­ро (ос­но­ван вра­чом, ан­тро­по­ло­гом и эт­но­гра­фом Т. Ж. Э. Ами как Му­зей эт­но­гра­фич. мис­сий Все­мир­ной вы­став­ки 1878). Ос­но­ву со­б­ра­ния Эт­но­гра­фич. му­зея со­ста­ви­ли кол­лек­ции ис­сле­до­ва­те­ля Аме­ри­ки А. Л. Пи­на­ра, Ко­ро­лев­ско­го ка­би­не­та и ка­би­не­тов древ­но­стей (с 16 в.), позд­нее в не­го во­шли эт­но­гра­фич. экс­по­зи­ция Му­зея ар­мии при До­ме ин­ва­ли­дов, в 1937 – ма­те­риа­лы по ан­тро­по­ло­гии, эт­но­гра­фии и дои­сто­рии Нац. му­зея ес­теств. ис­то­рии и др. П. Ри­ве объ­е­ди­нил М. ч. с Ин-том эт­но­ло­гии Па­риж­ско­го ун-та и ис­сле­до­ва­тель­ски­ми ла­бо­ра­то­рия­ми по эт­но­ло­гии, дои­сто­рии и био­ло­гич. ан­тро­по­ло­гии; позд­нее при М. ч. бы­ли об­ра­зо­ва­ны ла­бо­ра­то­рии ге­не­ти­ки че­ло­ве­ка и ми­не­ра­ло­гии. В 2006 при М. ч. соз­дан Ин-т Эми­ли дю Шат­ле, за­ни­маю­щий­ся ген­дер­ны­ми ис­сле­до­ва­ния­ми. М. ч. об­ла­да­ет бо­га­тей­ши­ми б-кой (вклю­чая фон­ды П. Бро­ка, П. То­пи­на­ра, А. Брёй­ля, М. Мос­са и др.) и фо­то­те­кой. В экс­по­зи­ции осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся эко­ло­гич. про­бле­мам (со­от­но­ше­ние «при­род­ной ис­то­рии че­ло­ве­ка и куль­тур­ной ис­то­рии при­ро­ды») и един­ст­ву и раз­но­об­ра­зию че­ло­ве­че­ст­ва. С 2001 про­во­дит­ся ре­ор­га­ни­за­ция М. ч., часть ма­те­риа­лов пе­ре­не­се­на в Му­зей иск-ва Аф­ри­ки и Азии на на­бе­реж­ной Бран­ли и в Му­зей ев­ро­пей­ских и сре­ди­зем­но­мор­ских ци­ви­ли­за­ций в Мар­се­ле.

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ряд со­труд­ни­ков М. ч. (Б. Виль­де, И. Ло, А. Ле­виц­ки, И. Од­дон и др.) ор­га­ни­зо­ва­ли груп­пу франц. Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния – Нац. к-т об­ществ. спа­се­ния, дей­ст­во­вав­ший с ле­та 1940 по вес­ну 1941.

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