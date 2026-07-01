МУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА (Musee de l’Homme)
В Париже, музей антропологии, этнографии, истории и культуры человечества, образоват. и науч. центр; филиал Нац. музея естеств. истории.
Расположен в юж. павильоне дворца Шайо (1935–37, архитекторы Л. Азема, Ж. Карлю, Л. И. Буало). Основан П. Риве в связи с проведением Всемирной выставки в 1937 на базе Этнографич. музея Трокадеро (основан врачом, антропологом и этнографом Т. Ж. Э. Ами как Музей этнографич. миссий Всемирной выставки 1878). Основу собрания Этнографич. музея составили коллекции исследователя Америки А. Л. Пинара, Королевского кабинета и кабинетов древностей (с 16 в.), позднее в него вошли этнографич. экспозиция Музея армии при Доме инвалидов, в 1937 – материалы по антропологии, этнографии и доистории Нац. музея естеств. истории и др. П. Риве объединил М. ч. с Ин-том этнологии Парижского ун-та и исследовательскими лабораториями по этнологии, доистории и биологич. антропологии; позднее при М. ч. были образованы лаборатории генетики человека и минералогии. В 2006 при М. ч. создан Ин-т Эмили дю Шатле, занимающийся гендерными исследованиями. М. ч. обладает богатейшими б-кой (включая фонды П. Брока, П. Топинара, А. Брёйля, М. Мосса и др.) и фототекой. В экспозиции особое внимание уделяется экологич. проблемам (соотношение «природной истории человека и культурной истории природы») и единству и разнообразию человечества. С 2001 проводится реорганизация М. ч., часть материалов перенесена в Музей иск-ва Африки и Азии на набережной Бранли и в Музей европейских и средиземноморских цивилизаций в Марселе.
Во время 2-й мировой войны ряд сотрудников М. ч. (Б. Вильде, И. Ло, А. Левицки, И. Оддон и др.) организовали группу франц. Движения Сопротивления – Нац. к-т обществ. спасения, действовавший с лета 1940 по весну 1941.