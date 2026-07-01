МУЗЕЙ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА

Районный историко-краеведческий музей Чегемского муниципального района открылся 9 мая 2005 года.

По сей день ведётся поиск информации и экспонатов. В основном, в музее хранятся предметы старины. По ним можно проследить, как народ поднимался к активному хозяйственному и культурному развитию, как совершенствовались орудия труда, как развивались ремёсла.

Жемчужиной музея является кабардинский очаг с большим казаном, повешенным на цепь. Также хранятся кувшины из меди и глины XVII-XVIII веков, обувь кабардинцев XVI века, деревянные чаши XVI-XVIII веков. Наличие таких предметов помогают реально представить адыгскую культуру, быт и обычаи наших предков.

Иллюстрации:

Районный историко-краеведческий музей Чегемского муниципального района.