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МУЗЕЙ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
Военно-исторический музей центра дополнительного образования детей. Музей открыт в 1964 году при средней школе №1.
В 1999 году часть экспозиции, отдел "Оружие Победы", передана в центр дополнительного образования детей городского управления образования. Все экспонаты выполнены учащимися школ. Разделы экспозиции: "Авиация", "Артиллерия", "Военно-морской флот", "Самоходные установки", "Танки", "Огнестрельное оружие".
Иллюстрации:
Военно-исторический музей центра дополнительного образования детей.
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