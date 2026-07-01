МУЗЕЙ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ

Военно-исторический музей центра дополнительного образования детей. Музей открыт в 1964 году при средней школе №1.

В 1999 году часть экспозиции, отдел "Оружие Победы", передана в центр дополнительного образования детей городского управления образования. Все экспонаты выполнены учащимися школ. Разделы экспозиции: " Авиация ", " Артиллерия ", "Военно-морской флот", "Самоходные установки", "Танки", " Огнестрельное оружие ".

Иллюстрации:

Военно-исторический музей центра дополнительного образования детей.