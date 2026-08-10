МУЗЕЙ ЦЕЛИНЫ ЗИЛАИРСКОГО СОВХОЗА-ТЕХНИКУМА

МУЗЕЙ ЦЕЛИНЫ ЗИЛАИРСКОГО СОВХОЗА-ТЕХНИКУМА - сейчас посещают все трудящиеся, ветераны, молодежь и учащиеся не только Центральной усадьбы, но и других деревень и городов.

Организовано по заявкам коллективное посещение музея учищимися школ, техникумов и других трудовых коллективов.

Музей состоит из 4-х комнат и имеет следующие разделы: исторический (созданеи совхоза, его первоцелинники), два стенда сделаны по Х.Л.Давлетшиной и Г.Давлетшину, которые жили и работали в 1933-1935 годах в совхозе; зал 1941-1945 годов; зал современный - почетные граждане совхоза, которые своим трудом прославили совхоз; славен труд хлебороба (о Р.Х.Яхине, М.З.Гайсине, Б.Я.Фролове, Ю.П.Морякове), будущее за арендными подрядами; 70 лет ордена Ленина совхозу-техникуму "Зилаирский"; разделы искусства, просвещения и здравоохранения и т.д.

С 1981-1985 годов на общественных началах материалы для музея собирала Муратова Венера Рафкатовна. 9 ноября 1988 года на Центральной усадьбе совхоза-техникума был открыт музей "Целины". Подготовка к созданию музея велась в течение ряда лет. Для музея использовались материалы существующего музея "Трудовой славы". Для музея "Целины" предоставлено новое помещение на центральной площади. Оно хорошо оформлено внешне и внутренне. Перед музеем установлен памятник Герою Советского Союза - нашему земляку Пименову Ивану Тимофеевичу. До 1995 года музеем руководил кандидат педагогических наук, заслуженный учитель БАССР Адигамов Юнир Самотович. После его смерти музей приняла Рафикова Сабира Гайнетдиновна - заслуженный учитель РСФСР - и проработала до 14 июня 2001 года. С июня 2001 года заведующей музеем назначена Лаврусенко Татьяна Николаевна.

Очень интересно показана жизнь Зилаирского совхоза. Здесь очень много фотографий, и почти все коренные жители запечатлены в материалах музея.

Иллюстрация:

Музей целины Зилаирского совхоза-техникума