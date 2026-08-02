МУЗЕЙ БУБНОВЫХ

Дом-музей семьи Бубновых.

Дом был построен в 1860 году как жилой для семьи купцов Бубновых. Он расположился на территории городской усадьбы, сложившейся в 1840-1880-х годах. (первоначально она включала жилые корпуса, здание кирпичной фабрики, деревянные хозяйственные постройки и обширный сад).

Жилой дом Бубновых с мезонином сохранился до нашего времени. Дом построен по образцовому проекту эпохи позднего классицизма , отличается очень скромным декором. Он особенно ценен тем, что представляет ранний тип жилого дома, некогда характерный для села Иваново, а ныне единственный в городе.

К концу 1880-х годов дом целиком перешел во владение С.Е. Бубнова, который в течение нескольких лет являлся членом городской управы. В первой половине XX века в доме жила семья В.С. Бубнова, в дальнейшем - его потомки.

В 1976 году решением Облисполкома Ивановской области дом с мезонином был принят под охрану государства в качестве памятника истории . 4 ноября 1978 года состоялось открытие мемориального дома-музея Андрея Сергеевича Бубнова - революционера-большевика, видного партийного и государственного деятеля, Народного комиссара просвещения СССР .

С 2002 года в Доме семьи Бубновых ведется работа по созданию серии камерных выставок, посвященных истории известных иваново-вознесенских семей под общим названием «Моя семья. Моя родословная». При создании экспозиции использовались материалы семейных архивов , знакомящие посетителей с укладом жизни, традициями и взаимоотношениями в семье.

Тем самым музей ставит задачей своей работы укрепление связи времен в воспитании подрастающего поколения. Мемориальное пространство дома-музея создает доверительную, неформальную атмосферу благоприятную для проведения театрализованных экскурсий и мероприятий, «круглых столов» по вопросам социологии семьи, камерных спектаклей. В части приусадебного участка музея создана ландшафтная композиция «Зеленый оазис в камне.

Иллюстрации:

Дом-музей семьи Бубновых.