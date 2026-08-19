МУЗЕЙ БОЛЬНИЦЫ №25

Музей истории муниципальной клинической больницы № 25.

Городская клиническая больница № 25 является правопреемником Центральной медико-санитарной части № 25, которая была основана в 1950 году в качестве регионального центра для обследования, лечения и реабилитации работников самой приоритетной отрасли страны - атомной промышленности и энергетики.

В связи с происходящими изменениями в здравоохранении страны с 1991 по 1996 годы происходила реорганизация ЦМСЧ-25, которая вышла из состава Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при МЗ РФ. В течение 1997 года ЦМСЧ-25 находилась в составе лечебно-профилактических учреждений управления здравоохранения администрации Новосибирской области .

Процесс реорганизации ЦМСЧ-25 был завершен в марте 1998 года. На основании постановления мэра г.Новосибирска от 26.01.1998 года № 71 оставшиеся подразделения ЦМСЧ-25 были реорганизованы путем разделения и правопреемником ЦМСЧ-25 стало Муниципальное учреждение здравоохранения «Муниципальная клиническая больница № 25», зарегистрированное в Новосибирской городской регистрационной палате 13 марта 1998 года.

В декабре 2002 года во исполнение информационного письма управления здравоохранения мэрии № 1138/1-6 от 18.10.2002 года наименование больницы было приведено в соответствие с утвержденной номенклатурой наименований лечебно-профилактических учреждений.

13 декабря 2002 года была осуществлена перерегистрация больницы в Инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по Калининскому району г.Новосибирска. Больница получила название Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 25». С 2001 года по 2003 год количество реанимационных коек увеличилось с 12 до 36.

С 1 октября 2002 года на основании приказа УЗМ проведена реструктуризация коечного фонда: сокращено 50 коек, в том числе 20 отоларингологических коек, 20 нейрохирургических коек и 10 урологических, перепрофилированы гатроэнтерологические койки. Были перераспределены потоки больных с экстренной урологической патологией в БСМП № 2 и нейротравмой в ГКБ-1. Количество сметных коек сократилось с 810 до 760.

В 2003 году осуществлена передислокация хирургического отделения № 2 (малоинвазивной хирургии) на капитально отремонтированные площади на 2 этаже корпуса № 19. В начале 2004 года отделение реанимации и интенсивной терапии № 1переведено на капитально отремонтированные, значительно большие площади 2 этажа хирургического корпуса № 2. Урологическое отделение размещено на 3 этаже корпуса № 19, на котором также располагается открытое с 1 июля 2004 года травматолого-ортопедическое отделение (единственное в городе). Гинекологическое отделение № 2 размещено на 2 этаже хирургического корпуса № 2, поближе к экстренной хирургии и реанимации. Городская клиническая больница № 25 с 1993 года одной из первых больниц города стала работать в системе обязательного медицинского страхования, а с 1997 года по полной модели ОМС. С 2002 года больница по оказанию стационарной медицинской помощи работает в рамках Государственного заказа, ежегодно утверждаемого Главным управлением охраны здоровья населения администрации Новосибирской области и Новосибирским областным фондом медицинского страхования. ГКБ-25 постоянно внедряет новые формы работы.

С 1 июля 2004 года впервые в городе внедрена ресурсосберегающая форма работы стационара в виде дневного стационара, что отвечает современной концепции развития здравоохранения. Открыт дневной стационар на 160 коек. Первые месяцы работы дневного стационара показали его эффективность, в том числе экономическую.

В настоящее время ГКБ-25 представлена стационарными отделениями на 830 коек, в том числе 600 коек для круглосуточного пребывания, 160 коек дневного стационара, 34 койки для новорожденных и 36 реанимационных коек. Оказание высококвалифицированной специализированной стационарной помощи осуществляется в 15 отделениях круглосуточного пребывания, в двух отделениях дневного стационара.

Лечебно-диагностический комплекс ГКБ-25 представлен отделением лучевой диагностики с рентгенкабинетами, в том числе маммографии, кабинетами УЗИ-диагностики и единственной в городе радиоизотопной лаборатории, отделением функциональной диагностики, физиотерапевтическим отделением, клинико-диагностической и бактериологической лабораториями, эндоскопическим и патологоанатомическим отделениями. Кроме того, в больнице работает операционный блок, отделение переливания крови, отделение гипербарической оксигенации и центральное стерилизационное отделение. За период 2000-2011 годов в больнице открылись новые стационарные отделения, проведена реструктуризация коечного фонда, осуществлена передислокация ряда отделений с целью улучшения оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи, внедрены новые формы и методы работы.

Иллюстрации:

Музей истории муниципальной клинической больницы № 25.