МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИРГТУ

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИРГТУ - определен приказом ректора № 15 от 11 января 1975 года и является ведомственным музеем, закрепленным за факультетом военного обучения.

Председателем музея Боевой славы является подполковник, доцент факультета военного обучения Карасёв Сергей Владимирович.

В музее собраны служебные документы, письма, фотографии, награды, личные вещи участников Великой Отечественной войны , а также военнослужащих, проходивших службу в «горячих точках» послевоенного периода.

Экспонаты, посвященные жизни, учебе, службе наших доблестных воинов размещены в 32 витринах по разделам: «Они сражались за Родину» и «Они погибли за Родину». Яркие судьбы героев Асеева, Кожевникова, Озерникова, Федосеенко, Степанова и других. Эти экспонаты не оставляют равнодушными никого из посетителей, заставляя учащенно биться их сердца, наполняя чувством гордости за свой народ.

Музей Боевой славы выполняет одну из наиболее значимых для настоящего времени задач – патриотическое воспитание молодежи. Здесь студенты и школьники в полном объеме ощущают свою принадлежность к великому народу, его героическому прошлому, гордость за своих дедов и прадедов, сопереживание и желание быть похожими на них и стать столь же сильными выкристаллизовывается в их душах. Этому способствуют и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Музей Боевой славы - это еще и центр Совета ветеранов Великой Отечественной войны ИрГТУ встреч со студентами и школьниками города и области.

В экспозиции музея широко представлены письма с фронта, подлинные треугольники, конверты и открытки, которые и по сей день сохраняют ауру военного лихолетия, тревогу за судьбу дорогих и близких людей, но твердо верящих в победу.

Большой интерес представляет выставка фронтовых листовок и плакатов. Они провозглашают призывы к подвигу во имя Победы, но не только. Порой листовка - это средство быстрого распространения наиважнейшей информации солдатам фронта, передача бесценного опыта ведения боевых действий.

Многочисленные стенды посвящены не только истории становления военного обучения в университете, начиная с довоенной подготовки, когда готовились пулеметчики, автомобилисты, «Ворошиловские стрелки» (смотрите Снайперское движение ), медсестры, всадники, лыжников-разведчики, но и подготовке высококлассных специалистов военного дела - инженеров и артиллеристов.

Фотографии отражают жизнь студентов военного факультета во время учебных занятий в аудиториях, а также в полевых условиях на сборах.

Музей не только бережно хранит, но и постоянно собирает материалы о жизни, деятельности, военных доблестях выпускников университета, воспоминания своих ветеранов, но также способствует их распространению посредством выпуска сборников, телевизионных передач, публикаций в газете «Зеркало» и других изданиях Иркутской области.

Экскурсии проводят сотрудники музея Боевой славы: военный историк подполковник С.В. Карасев и И.А. Ананьина. В ходе экскурсий они восстанавливают связь поколений, воспитываю у слушателей чувство гордости за свою Родину, чувство уважения к военнослужащему - защитнику Отечества.

C 2007 года фонды музея Боевой славы вошли в состав музея истории ИрГТУ.

Иллюстрации:

Музей боевой славы ИрГТУ