МУЗЕЙ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда основан в годы Великой Отечественной войны.

Его история начинается с выставки «Героическая оборона Ленинграда», открывшейся 30 апреля 1944 года, вскоре после полного освобождения города от блокады. В 1945 году выставка была преобразована в Музей обороны Ленинграда.

Музей располагался в комплексе зданий Соляного городка и обстоятельно освещал историю битвы за Ленинград, действия войск по прорыву и снятию блокады, героический труд рабочих и инженеров предприятий осажденного города, чудовищно тяжелый блокадный быт ленинградцев. Музей пользовался огромной популярностью у жителей и гостей города. Но его экспонаты напоминали о допущенных партией, правительством СССР , главнокомандованием Красной Армии тяжелых ошибках, которые привели к неисчислимым жертвам и трагедии блокадного Ленинграда. В 1949 году музей был закрыт для посещения, став жертвой так называемого «Ленинградского дела», а в 1953 году - полностью ликвидирован. В 1989 году под давлением общественности музей был возрожден. В настоящее времяего коллекции содержат более 52 000 экспонатов, научная библиотека насчитывает свыше 17 000 томов. Большая часть музейных предметов была принесена в дар ленинградцами, пережившими блокаду, и членами их семей. Музей хранит уникальные блокадные дневники, письма, документы, предметы быта жителей осажденного города, личные вещи командиров и бойцов, отечественное и иностранное оружие и амуниция, фотографии и произведения изобразительного искусства. Экспозиция открывается разделами, посвященными борьбе Красной Армии и Народного ополчения с немецкими и финскими войсками на дальних и ближних подступах к городу. В сентябре 1941 года, ценой огромных усилий и жертв, враг был остановлен у стен Ленинграда. Но ему удалось прорваться к южному берегу Ладожского озера. Город оказался в кольце блокады. В условиях вражеской осады элементарные действия людей по обеспечению своего выживания превращались в сложную, мучительную проблему. В экспозиции воссоздан фрагмент интерьера блокадной комнаты. Все представленные вещи подлинные, они несут на себе отпечаток тех трагических дней. Единственной магистралью, связывавшей до января 1943 года осажденный Ленинград с остальной советской территорией, стал путь через Ладожское озеро . В навигацию по воде, зимой - по льду шла по этой «Дороге жизни» эвакуация населения, фабрик и заводов, подвозилось продовольствие, вооружение и боеприпасы, пополнялись войска Ленинградского фронта. В январе 1943 года, накопив достаточно сил, обретя в предшествующих сражениях боевой опыт, войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали вражескую блокаду, пробив в немецкой обороне коридор шириной 8-11 км, что позволило наладить железнодорожное сообщение. Но полностью освободить город от вражеской блокады удалось лишь через год. 27 января 1944 года Ленинград впервые за годы войны салютовал победителям. Блокада, душившая город 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - окончилась.

Иллюстрации:

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.