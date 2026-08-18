МУЗЕЙ АВИАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Музей истории ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» основан в 1968 году.

Музей истории завода находится на территории оборонного предприятия, посещение которого контролируется службой безопасности ИАПО.

Закрытость и секретность предприятия в 1930-1980-е годы наложило свой отпечаток на экспозицию музея, в которой не подлежали публикации техническая документация, фотографии цехов и так далее. История завода в экспозиции музея - это история в люях. В 1990-е годы появились новые темы. Музей привлекает внимание как музей крупнейшего предприятия Восточной Сибири.

Иллюстрации:

Музей истории ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение».