МУЗЕЙ АВИАЦИИ

Курганский авиационный музей основан в 1985 году в качестве ведомственного музея Курганского объединенного авиаотряда гражданской авиации СССР.

Экспозиция истории гражданской авиации Зауралья размещается в здании музея и включает в себя 8 разделов, охватывающих период с 1912 года по 2000 год.

В экспозиции демонстрируются 220 музейных предметов: документы, фотографии, награды, форменная одежда, тренажеры авиадиспетчера “Профи-2000” и пилотажный тренажер самолета Ан-2 “Тпм-3 Ан-2”, авиационный двигатель М-11, модели самолетов По-2 и Ан-2, а также образцы наземного радиотехнического оборудования: телетайп, радиоприемник “Волна-К”, индикатор обзорного радиолокатора “Сатурн”.

Экспозиция авиационной техники насчитывает 15 летательных аппаратов. В экспозиции представлены: фронтовой истребитель МиГ-17, истребители–перехватчики Миг-19П и МиГ-21ПФ, учебно-боевой истребитель МиГ-23УБ, истребители–бомбардировщики Су-7Б и Су-17УМ-3, фронтовой бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, многофункциональный истребитель Су-27, многоцелевой самолет Ан-2, пассажирский самолет Ан-24Б, транспортный самолет Ил-14Т, пассажирский самолет Як-40, учебно-тренировочный самолет Як-52 и вертолет Ми-2.

Постоянно действующая выставка “Спортивная авиация Зауралья” размещается в здании музея, включает 4 раздела, охватывающих период с 1924 года по 2006 год. Здесь представлено 90 предметов музейного значения: фотографии, документы, спортивные награды, образцы парашютной техники, модели самолетов Ла-7 и Як-50, отражающих деятельность оборонных обществ: ОДВФ”, “Авиахим”, “Осавиахим”, “ДОСААФ”, “РОСТО”, историю Курганского авиаспортклуба.

Постоянно действующая выставка “Летное обмундирование и снаряжение экипажей ВВС 1930-х - 2000 годов” размещена в фюзеляже транспортного самолета Ил-14Т, на выставке представлено 42 музейных предмета. В предметный ряд выставки включены действующие образцы парашютного прибора КПП-У, аварийной радиостанции “Комар-2М”, комплект носимого аварийного запаса НАЗ-7М, лодка спасательная МЛАС-1, бортовые аварийные самописцы МСРП-12 и “Тестер”, магнитофон самолетный МС-61.

Иллюстрации:

Музей авиации.