МУЗЕЙ АШАЛЬЧИ ОКИ

Литературный дом-музей Ашальчи Оки

Для увековечения памяти первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки (Лины Григорьевны Векшиной), вся жизнь которой была посвящена служению народу, борьбе за утверждение национальной культуры, в 1974 году была открыта мемориальная доска на доме по улице Первомайская, 5, где она проживала с конца 1952 года по 1973 год.

В 1983 году, после смерти мужа Л.Г. Векшиной Ивана Ивановича Карачева, заслуженного агронома РСФСР и УАССР, почетного гражданина района, общественность Удмуртии и местные власти изъявили желание открыть музей А. Оки. 29 мая 1985 года на заседании исполкома Алнашского районного Советам народных депутатов УАССР было принято решение (протокол № 5) о передаче дома № 5 по улице Первомайской села Алнаши, принадлежащего Карачеву Валерию Ивановичу (сыну А. Оки) по правам наследства, на баланс отдела культуры исполкома райсовета по страховой стоимости.

Сад был подарен детям из детского дома. 3 ноября 1987 года состоялось торжественное открытие первого литературного дома-музея в республике. Первоначально музей работал на общественных началах. 6 мая 1988 года музей стал филиалом Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (УРМИИ). С 1990 года музей Ашальчи Оки являлся филиалом Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

В настоящее время музей является структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры «Алнашский историко-литературный музей муниципального образования «Алнашский район».

Иллюстрации:

Литературный дом-музей Ашальчи Оки.